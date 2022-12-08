Brezilya milli takımından büyük skandal! Yok artık...

FIFA Dünya Kupası'nda heyecan tüm hızıyla sürerken, skandal olaylar da yaşanmaya devam ediyor.

Çeyrek finalde oynanacak olan Brezilya - Hırvatistan mücadelesinden önce Güney Amerika ekibi için bir basın toplantısı düzenlendi. Toplantıya Brezilya Milli Takımı'nın yıldız futbolcusu Vinicius Junior katıldı. 22 yaşındaki futbolcunun soruları yanıtladığı esnada masaya bir kedi atladı ve bir süre orada durdu. Brezilya Milli Takım sorumlusunun kediye yaptığı hareket ise büyük tepki çekti.

FIFA Dünya Kupası'nda son 16 turu etabının tamamlanmasının ardından futbolseverler heyecanla çeyrek final maçlarının oynanmasını beklemeye başladı. Turnuvanın favorileri arasında gösterilen Brezilya ile son finalist Hırvatistan arasında oynanacak olan karşılaşma öncesinde düzenlenen basın toplantısında Brezilya Milli Takımı'nın yıldız futbolcusu Vinicius Junior, medya mensuplarının sorularını yanıtladı.

Vinicius Junior'un konuşma yaptığı esnada masaya çıkan bir kedi, bir süre çıktığı yerde yatarak beklemeye başladı. O an herkes bu durumu normal karşıladı ve gülüşmeler yaşandı. Brezilya Milli Takımı'nın sorumlusu ise kimsenin beklemediği bir harekete imza attı.

Junior'un yanında oturan yetkili, masada duran kediyi sert biçimde tuttu ve yere fırlattı.

Brezilya Milli Takımı sorumlusunun bu hareketi sonrasında herkes büyük bir şaşkınlık yaşarken, kediyi yavaşça bıraktığını iddia eden yetkili ve Vinicius Junior'un durumu kahkahalarla karşılaması sosyal medyada büyük tepki çekti. Hayvanseverler, "Aynı hareketi size yapsalar acaba nasıl hissederdiniz?" şeklinde yorumlarla sorumluyu ve yıldız futbolcuyu eleştirdi. İşte o anlar...