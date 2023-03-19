Brezilya medyasından Jorge Jesus iddiası: Sezon sonu Fenerbahçe'den ayrılacak

68 yaşındaki Jesus’un, daha önce çalıştırdığı Flamengo ve Brezilya Milli Takımı ile anıldığı belirtilen haberde, Portekizli teknik adamın bu iki takımdan birinden gelecek tekliflere sıcak baktığı iddia edildi.

Jesus, UEFA Avrupa Ligi’nde Sevilla ile oynanan rövanş maçı öncesi yaptığı açıklamada,”Herkes biliyor ki benim buradaki kontratım mayıs ayında sona eriyor” ifadesini kullanmıştı.

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