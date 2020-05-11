  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Dünya

Brezilya Devlet Başkanı'nın gölde jet ski keyfi tepki çekti

Brezilya Devlet Başkanı Jair Bolsonaro'nun, koronavirüsle mücadele kapsamında yetkililerin sosyal mesafe uyarılarına rağmen gölde jet ski kullanması tepki çekti. Bolsonaro koronavirüsün abartıldığını iddia etmişti.

Yeniakit Publisher
2020-05-11 01:30:00 -
Brezilya Devlet Başkanı'nın gölde jet ski keyfi tepki çekti

Brezilya'da Kovid-19 nedeniyle 10 binden fazla kişi yaşamını yitirirken, Devlet Başkanı Bolsonaro'nun salgını yeterince ciddiye almaması kamuoyunda tepkilere yol açtı.

Brezilya basınındaki haberlerde Bolsonaro'nun, 30 misafiri ile mangal partisi vermeyi planladığı ancak eleştirilerin ardından bu etkinliği iptal ederek, gölde jet ski kullanmaya karar verdiği bildirildi.
Bolsonaro'nun başkent Brasilia'da yer alan Paranoa Gölü'nde jet ski kullanırken çekilen görüntülerinin sosyal medyada yayılması üzerine, binlerce kişi Bolsonaro'ya tepki gösterdi.

Bolsonaro, salgını "histeri" şeklinde nitelendirmişti

Brezilya'da Kovid-19'a karşı tutumu nedeniyle eleştirilen aşırı sağcı Devlet Başkanı Bolsonaro, Dünya Sağlık Örgütünün (DSÖ) salgına karşı uyarılarının dikkate alınmasını savunduğu için anlaşamadığı Sağlık Bakanı Henrique Mandetta'yı 16 Nisan'da görevden almıştı.

Kendisine karantina önerildiği dönemde dışarı çıkıp destekçileriyle tokalaşan, halkı karantinaya uymamaya davet eden Bolsonaro, salgını "histeri, "kuruntu" ve "küçük bir grip" şeklinde nitelendirerek, karantina tedbirleri uygulayan eyalet valileri ile belediye başkanlarını eleştirmişti.

Güney Amerika ülkesi Brezilya'da, 10 bin 739 kişinin hayatına mal olan Kovid-19 şu ana kadar 156 bin 862 kişide görüldü.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2013 model Peugeot 301
Satılık 2013 model Peugeot 301

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı