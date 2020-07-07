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Dünya

Brezilya Devlet Başkanı Bolsonaro koronavirüse yakalandı

Brezilya Devlet Başkanı Jair Bolsonaro'nun yeni tip koronavirüs testi pozitif çıktı.

Yeniakit Publisher
2020-07-07 15:59:00 - 2020-07-07 16:35:59
Brezilya Devlet Başkanı Bolsonaro koronavirüse yakalandı

Brezilya Devlet Başkanı Jair Bolsonaro'nun Covid-19 testi pozitif çıktı. Brezilya basınında göre Bolsonaro'da yüksek ateş belirtileri bulunuyordu.

Brezilya Devlet Başkanı Jair Bolsonaro'nun Kovid-19 testi pozitif çıktı. Yüksek ateş ve boğaz ağrıları bulunan Bolsonaro, koronavirüs salgını için söylediği "Basit bir grip" demeciyle uzun süre gündem olmuştu.Brezilya Devlet Başkanı Jair Bolsonaro, koronavirüs salgını nedeniyle acil durum kararı alan valilere tepki göstererek virüs için "basit bir grip ve ufak bir soğuk algınlığı" ifadelerini kullanmıştı.

En çok ölümün yaşandığı ikinci ülke

Bolsonaro'nun pandemiyi umursamayan tavrı pahalıya mal oldu. Brezilya'da Kovid-19 sebebiyle 65 bin 556 kişi hayatını kaybetti. Brezilya bu alanda dünyada ikinci sırada yer alıyor.Brezilya, vaka sayısında da dünyada ikinci sırada. Solunum yollarını etkileyen virüs, 1 milyon 626 bin 71 kişiyi enfekte etti.

Salgının merkez üssü

Brezilya, Kovid-19 pandemisinde Latin Amerika'daki merkez üssü konumunda bulunuyor.

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Yorumlar

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Brezilya'da son 5 yılda üç cumhurbaşkanlığı seçimi yapıldı. Bolsonaro'dan önceki üç cumhurbaşkanı çok başarılı olmalarına rağmen ABD politikalarını ve çıkarlarını korumadıkları için başları hep belaya girdi ve ABD'nin oyunlarıyla görevden uzaklaştırıldılar. Bolsonaro, Brezilya'yı Latin Amerika'da ABD'nin arka bahçesi ve oyuncağı yaptı. Şimdi Korona pozitif bir cumhurbaşkanı olarak ya maske takmayı öğrenecek ya da ülkesine yaptığı ihanetlerin bedelini seçmen ona en kısa zamanda ödetecektir.
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Brezilya'da son 5 yılda üç cumhurbaşkanlığı seçimi yapıldı. Bolsonaro'dan önceki üç cumhurbaşkanı çok başarılı olmalarına rağmen ABD politikalarını ve çıkarlarını korumadıkları için başları hep belaya girdi ve ABD'nin oyunlarıyla görevden uzaklaştırıldılar. Bolsonaro, Brezilya'yı Latin Amerika'da ABD'nin arka bahçesi ve oyuncağı yaptı. Şimdi Korona pozitif bir cumhurbaşkanı olarak ya maske takmayı öğrenecek ya da ülkesine yaptığı ihanetlerin bedelini seçmen ona en kısa zamanda ödetecektir.
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