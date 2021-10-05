Brezilya 2. Ligi'nde oynanan Guarani - Sao Paulo RS maçında hakeme saldırı
Brezilya 2. Ligi'nde oynanan Guarani - Sao Paulo RS maçında konuk ekibin futbolcusu William Ribeiro maçın hakemi Rodrigo Crivellaro'ya saldırdı.
Brezilya 2. Ligi'nde oynanan Guarani - Sao Paulo RS maçında konuk ekibin futbolcusu William Ribeiro maçın hakemi Rodrigo Crivellaro'ya saldırdı. Bayılan hakem hastaneye kaldırılırken, oyuncu ise karakola götürüldü.
Hakem tarafından yaptığı hareket sonrası sarı kart gösterilen 30 yaşındaki sol bek oyuncusu, bir anda önce Crivellaro'yu iterek yere düşürdü.
Sinirlerine bir türlü hakim olamayan Ribeiro ardından da hakemin kafasına tekme attı. Aldığı darbe sonrası bayılan Crivellaro ambulansla hastaneye kaldırıldı.
William Riberio karakola götürülürken, Sao Paulo RS Kulübü de oyuncuyla sözleşmesini feshettiğini açıkladı.