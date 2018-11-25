Brexit sonrası Macron'dan flaş açıklama! 'İngiltere bundan sonra...'

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, İngiltere ve AB arasında gerçekleşen Brexit görüşmesinde önemli açıklamalarda bulundu.

"Önemli rol oynamaya devam edecek"

Emmanuel Macron, "Brexit, AB'nin reform edilmesi ihtiyacını ortaya koydu." diye konuştu. Olumlu bir anlaşma sağlandığını ve anlaşmayı desteklediğini belirten Macron, İngiltere'nin Avrupa'da önemli rol oynamaya devam edeceğini ifade etti.

Macron, gelecekteki ilişkilerin taslağında, Fransız balıkçıların İngiliz karasularında avlanabilmesinin kendileri için öncelikli konu olduğunu söyledi.