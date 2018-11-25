Brexit sonrası Macron'dan flaş açıklama! 'İngiltere bundan sonra...'
İngiltere'nin Avrupa Birliği'nden ayrılmasını tescilleyen tarihi Brexit Anlaşması'ndan sonra, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'dan flaş bir açıklama geldi.25 Kasım 2018 Pazar 16:10
Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, İngiltere ve AB arasında gerçekleşen Brexit görüşmesinde önemli açıklamalarda bulundu.
"Önemli rol oynamaya devam edecek"
Emmanuel Macron, "Brexit, AB'nin reform edilmesi ihtiyacını ortaya koydu." diye konuştu. Olumlu bir anlaşma sağlandığını ve anlaşmayı desteklediğini belirten Macron, İngiltere'nin Avrupa'da önemli rol oynamaya devam edeceğini ifade etti.
Macron, gelecekteki ilişkilerin taslağında, Fransız balıkçıların İngiliz karasularında avlanabilmesinin kendileri için öncelikli konu olduğunu söyledi.
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