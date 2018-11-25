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Brexit kararı sonrası İngiliz Başbakandan ilk açıklama: Üzüntü duymuyorum

İngiltere Başbakanı Theresa May, Brexit kararı sonrası açıklama yaptı. May, "İngiliz Parlamentosu Brexit anlaşmasını Noel'den (25 Aralık) önce oylayacak." dedi.

25 Kasım 2018 Pazar 16:38
Brexit kararı sonrası İngiliz Başbakandan ilk açıklama: Üzüntü duymuyorum

İngiltere Başbakanı Theresa May, "İngiliz Parlamentosu Brexit anlaşmasını Noel'den (25 Aralık) önce oylayacak." dedi.

May, Brüksel'deki AB Liderler Zirvesi'nin ardından basına yaptığı açıklamada, uzun ve zorlu bir sürecin sonuna geldiklerini, şu ana kadar Brüksel ile anlaşmaya varılması konusunda umutsuzluk yaymayı "reddettiğini" söyledi.

Bundan sonraki süreçte İngiliz halkına anlaşmanın ne anlama geldiğini anlatacağını belirten May, şunları kaydetti:

"Anlaşma, ilk olarak sınırların kontrolü anlamına geliyor. Böylece serbest dolaşıma son vereceğiz. İkinci olarak anlaşma, paramızın kontrolü anlamına geliyor. AB'ye artık yüklü miktarda ödeme yapmak zorunda olmayacağız. Paramız İngiltere'nin öncelikleri doğrultusunda harcanacak. Üçüncü olarak da artık Avrupa Adalet Divanının hükmüne tabi olmayacağız."

May, tüm bunların İngiltere'nin çıkarına olduğuna dikkati çekerek, ülkesinin AB'nin ortak tarım ve balıkçılık politikalarından da bağımsız olacağını bildirdi.

"Anlaşma İngiltere'deki AB vatandaşlarının da menfaatlerini koruyor"

May, "İngiltere'nin AB'den ayrılacak olmasından dolayı üzüntü duymuyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Anlaşmanın İngiltere'deki AB vatandaşlarının da menfaatlerini koruduğuna değinen May, Brexit mutabakatının AB ile güvenlik iş birliğini artıracağını vurguladı.

May, "Kuzey İrlanda ve İrlanda arasında fiziki bir sınır uygulanmayacak. Bu anlaşma arasında Cebelitarık'ın da olduğu tüm Birleşik Krallık ailesini kapsayacak." dedi.

"Brexit anlaşması Noel'den önce oylanacak"

May, Brexit oylamasının parlamentonun tarihindeki en önemli oylamalardan biri olacağına işaret ederek, "İngiliz parlamentosu Brexit anlaşmasını Noel'den (25 Aralık) önce oylayacak. Eğer anlaşma kabul edilmezse belirsizlik bizi bekliyor." diye konuştu.

Anlaşmanın seçenekler arasında "en iyisi" olduğunu vurgulayan May, "İngiltere'de ikinci bir referandumu desteklemiyorum. Parlamento üyelerinin referandum sonuçlarına saygı duymasını bekliyorum." ifadesini kullandı.

Haber Tarihi: 25 Kasım 2018 Pazar 16:38
  1. İngiltere
  2. Theresa May
  3. Brexit

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