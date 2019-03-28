Brexit 3’ncü kez oylanacak İngiltere Avam Kamarası Lideri Andrea Leadsom, yarın Brexit anlaşmasının üçüncü kez oylanacağını duyurdu.

İngiltere Avam Kamarası Lideri Andrea Leadsom, yarın Brexit anlaşmasının üçüncü kez oylanacağını duyurdu.

İngiltere’de hükumetin daha önce sunduğu 2 Brexit anlaşması da milletvekilleri tarafından reddedilmiş, milletvekillerinin kendi aralarında belirlediği 8 teklif de kabul görmemişti. İngiltere Avam Kamarası Lideri Andrea Leadsom, hükumetin yarın yeni bir Brexit oylaması yapacağını duyurdu. Leadsom, önceki tekliflere nazaran önemli değişiklikler bulunduğunu belirtti. Ancak hükumetin hazırladığı anlaşmanın içeriğinin belirli olmadığını ve görüşmelerin devam ettiğinin altını çizdi.



Brexit’in sonu olabilir

Geçtiğimiz gün Demokratik Birlik Partisi, Brexit anlaşması tekrar kabul edilmezse hükumetten desteklerini çekeceklerini açıklamıştı. Bu da Brexit anlaşmasını isteyenlerin meclisteki çoğunluğunu kaybedeceği anlamına geliyor.

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