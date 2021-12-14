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Spor Brentford-Manchester United maçı koronavirüs nedeniyle ertelendi
Spor

Brentford-Manchester United maçı koronavirüs nedeniyle ertelendi

İngiltere Premier Lig'de bugün oynanması planlanan Brentford-Manchester United maçı yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle ertelendi.

Yeniakit Publisher
2021-12-14 09:50:00 -
Brentford-Manchester United maçı koronavirüs nedeniyle ertelendi

Premier Lig yönetimi, futbolcu ve personellere yapılan testlerde pozitif vakaların çıkmasının ardından maçın ertelenmesini isteyen Manchester United'ın talebini kabul etti.

Manchester temsilcisi, koronavirüs vakaları sonrasında dün antrenmanlarını yaptığı Carrington tesislerini 24 saat kapatma kararı almıştı.

Premier Lig'de son bir haftada toplam 42 futbolcu ve personelde, koronavirüs tespit edilmişti.

 

 

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