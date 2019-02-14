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Brent petrolün varili 64,28 dolara yükseldi

Brent petrolün varili uluslararası piyasalarda 64,28 dolara yükseldi.

14 Şubat 2019 Perşembe 09:28
Brent petrolün varili 64,28 dolara yükseldi

Dün 62,51 dolardan güne başlayan ve gün içinde 64,05 dolara kadar çıkan Brent petrolün varil fiyatı, bu sabah 63,72 dolardan açıldı. Brent petrolün varili saat 09.22 itibarıyla yüzde 0,87 artışla 64,28 dolardan işlem görüyor. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 54,28 dolardan alıcı buldu.

Uluslararası Enerji Ajansının dün yayınladığı aylık petrol piyasası raporuna göre, küresel petrol arzı ocakta geçen yılın aralık ayına göre günlük 1 milyon 400 bin varil azalışla yaklaşık 99 milyon 700 bin varile geriledi. Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütünün (OPEC) ham petrol üretimi ise günlük 930 bin varil azalarak 30 milyon 830 bin varil oldu.

Uzmanlar, ABD ile Çin'in ticaret görüşmelerine ilişkin olumlu beklentilerin ve Çin'in ekonomik verilerinin pozitif olmasının küresel petrol fiyatlarının yükselişinde etkili olduğunu kaydediyor.

Ayrıca, OPEC'in kesinti kararının da piyasalarda etkisini artırması fiyatların yükselişini destekliyor.

Brent petrolde, teknik olarak 64,24 ila 64,44 dolar aralığının direnç, 63,84 ila 64,04 dolar aralığının destek bölgesi olarak izlenebileceği belirtiliyor.

 

 

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Haber Tarihi: 14 Şubat 2019 Perşembe 09:28
  1. Batı Teksas türü (WTI) ham petrol
  2. Brent Petrol

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