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Brent petrolün varili 62,98 dolar

19 Temmuz 2019 Cuma 09:22
Brent petrolün varili 62,98 dolar

ANKARA (AA) - Brent petrolün varil fiyatı uluslararası piyasalarda 62,98 dolardan işlem görüyor.

Dün 64,59 dolara kadar çıkan Brent petrolün varil fiyatı günü 62,30 dolardan tamamladı. Brent petrolün varili saat 09.12 itibarıyla kapanışa göre yüzde 1,09 artışla 62,98 dolardan işlem gördü. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 55,88 dolardan alıcı buldu.

Dün, ABD Başkanı Donald Trump, Hürmüz Boğazı'nda İran'a ait bir insansız hava aracını düşürdüklerini bildirdi. Açıklamanın ardından petrol fiyatları yükselişe geçti.

Öte yandan, Uluslararası Enerji Ajansı (IEA), ABD ve Çin ticaret anlaşmazlığı ve yavaşlayan küresel ekonomi nedeniyle 2019 için petrol talep tahminini günlük 1,1 milyon varile düşürdüğünü açıkladı. IEA'nın duyurusu petrol fiyatlarının yükselişini kısmen kısıtladı.

Brent petrolde teknik olarak 63,20 ile 63,29 dolar aralığının direnç, 62,70 ile 62,54 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği belirtiliyor.

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Haber Tarihi: 19 Temmuz 2019 Cuma 09:22
  1. ABD türü ham petrol (WTI)
  2. Brent
  3. petrol fiyatı

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