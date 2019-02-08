Brent petrolün varili 61,22 dolar

ANKARA (AA) - Brent petrolün varili uluslararası piyasalarda 61,22 dolardan işlem görüyor.



Dün güne 61,66 dolardan başlayan ve gün içinde 60,62 dolara kadar gerileyen Brent petrolün varil fiyatı, bu sabah 61,64 dolardan açıldı. Brent petrolün varili saat 09.25 itibarıyla yüzde 0,7 düşüşle 61,22 dolardan işlem gördü. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili de yüzde 0,5 azalışla 52,23 dolardan alıcı buldu.



Uzmanlar, Çin ve Avrupa'daki ekonomik yavaşlamayla ABD ile Çin arasındaki ticari belirsizliklere işaret ederek, küresel petrol talebinin düşük kaldığını kaydetti.

Ayrıca, dünyanın en büyük ham petrol üreticisi olan ABD'de petrol üretiminin rekor seviyede seyretmeye devam ettiğine dikkati çeken uzmanlar, küresel petrol piyasasında arz fazlasının hala yüksek olduğunu belirtti.



Brent petrolde, teknik olarak 61,39 ila 61,58 dolar aralığının direnç, 61,01 ila 61,20 dolar aralığının destek bölgesi olarak izlenebileceği ifade ediliyor.