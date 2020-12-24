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Ekonomi Brent petrolün varili 51,47 dolar
Ekonomi

Brent petrolün varili 51,47 dolar

Yeniakit Publisher
2020-12-24 09:39:15 -
Brent petrolün varili 51,47 dolar

İZMİR (AA) - Brent petrolün varili, uluslararası piyasalarda 51,47 dolardan işlem görüyor.

Dün 51,59 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, günü 50,24 dolar seviyesinde tamamladı. Brent petrolün varili, bugün saat 09.30 itibarıyla kapanışa göre yüzde 0,44 artışla 51,47 dolardan işlem gördü. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 48,33 dolardan alıcı buldu.

Fiyatların yükselişinde, ABD'nin ticari ham petrol stoklarının azalması etkili oldu. ABD Enerji Enformasyon İdaresi (EIA) verilerine göre, ülkede ticari ham petrol stokları geçen hafta 600 bin (yüzde 0,1) varil azalışla 499,5 milyon varile geriledi. Piyasa beklentisi stokların yaklaşık 3,2 milyon varil azalacağı yönündeydi. Stoklardaki azalma talebin arttığı algısıyla fiyatlarda yukarı yönlü ivmelenmeye neden oldu.

Avrupa Birliği ve İngiltere'nin, Brexit sonrası ticaret anlaşması için taslak metinde anlaşma sağladığına ilişkin haberler de fiyatları destekleyen bir başka unsur oldu. İngiltere Başbakanı Boris Johnson, 31 Aralık'ta bitecek Brexit geçiş sürecinde bir ticaret anlaşmasına varılamaması durumunda anlaşmasız ayrılığa hazır olduklarını belirtti.

Öte yandan, İngiltere'de geçen hafta yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) yüzde 70 daha bulaşıcı bir türünün tespit edilmesinin sebep olduğu belirsizlik, fiyatların yukarı yönlü hareketini kısıtlıyor. Ülkeye Güney Afrika'dan gelen 2 kişide Kovid-19'un daha da hızlı yayılan ve "501.V2" olarak adlandırılan başka bir türünün tespit edilmesi piyasalardaki belirsizlik endişelerini artırıyor.

Brent petrolde teknik olarak 51,68 ile 51,75 dolar aralığının direnç, 51,45 ile 51,38 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği belirtiliyor.

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