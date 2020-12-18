Brent petrolün varili 51,36 dolar

İZMİR (AA) - Brent petrolün varili, uluslararası piyasalarda 51,36 dolardan işlem görüyor.

Dün 51,90 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, günü 51,50 dolar seviyesinde tamamladı. Brent petrolün varili, bugün saat 09.36 itibarıyla kapanışa göre yüzde 0,27 azalışla 51,36 dolardan işlem gördü. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 48,39 dolardan alıcı buldu.

Fiyatların düşüşünde, dünya genelinde artan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakalarıyla birlikte ekonomilerin daralmasına yol açan tedbirlerin sıkılaştırılması etkili oluyor.

Worldometers internet sitesine göre, dünya genelinde Kovid-19 vaka sayısı 75 milyonu aşarken, ABD 17,5 milyon ile en fazla vaka sayısına sahip ülke konumunda bulunuyor. ABD'yi yaklaşık 10 milyon vakayla Hindistan, 7 milyon vakayla Brezilya, 2,8 milyon vakayla Rusya takip ediyor.

Öte yandan, birçok ülke daha sıkı tedbirlerle salgını kontrol altına almaya çalışıyor. Dün, Hollanda, Belçika ve Almanya'da yetkililer tarafından "evde kalın" çağrısı yapılırken, İtalya'da 24-27 Aralık ve 31 Aralık-3 Ocak döneminde ülke genelinin serbest dolaşımı sınırlandıracak "kırmızı bölge" ilan edilebileceği değerlendiriliyor. İlan edilen sokağa çıkma yasakları ekonomik aktiviteleri azaltarak petrol talebinin daralmasına neden oluyor.

ABD Gıda ve İlaç Dairesi, Amerikan ilaç şirketi Moderna'nın geliştirdiği Kovid-19 aşısının güvenli olduğunu, kullanılabileceğini açıkladı.

Brent petrolde teknik olarak 51,38 ile 51,46 dolar aralığının direnç, 51,06 ile 50,98 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği belirtiliyor.