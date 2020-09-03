  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Ekonomi Brent petrolün varili 44,24 dolar
Ekonomi

Brent petrolün varili 44,24 dolar

Yeniakit Publisher
2020-09-03 09:25:59 -
Brent petrolün varili 44,24 dolar

ANKARA (AA) - Brent petrolün varili, uluslararası piyasalarda 44,24 dolardan işlem görüyor.

Dün 46,05 dolara kadar çıkan Brent petrolün varil fiyatı, günü 44,43 dolar seviyesinde tamamladı. Brent petrolün varili, bugün saat 09.08 itibarıyla kapanışa göre yüzde 0,42 azalışla 44,24 dolardan işlem gördü. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 41,43 dolardan alıcı buldu.

Fiyatların düşüşünde, ABD Merkez Bankası (Fed) "Bej Kitap" raporunun ağustos sayısında Amerikan ekonomisiyle ilgili çizilen karamsar tablo etkili oldu.

Birçok bölgede ekonomik büyüme hızının yavaşladığına, toplam harcamanın da hala salgın öncesi seviyelerin çok altında kaldığına işaret eden rapor, petrol talebiyle ilgili endişeleri arttırarak fiyatları aşağı yönlü baskıladı.

Ayrıca, ABD'de bugün açıklanan özel sektör istihdam verilerinin beklentilerin gerisinde kalması da ülke ekonomisiyle ilgili negatif sinyalleri güçlendirdi ve petrol fiyatlarını olumsuz etkiledi.

Öte yandan, ABD'de ham petrol stoklarında piyasa beklentisinin üzerinde düşüş gerçekleşmesi, fiyatlardaki aşağı yönlü baskıyı bir ölçüde hafifletiyor. ABD'nin ticari ham petrol stokları geçen hafta bir önceki haftaya göre 9,4 milyon varil azaldı. Piyasa beklentisi stokların 1,9 milyon varil azalacağı yönündeydi.

Brent petrolde teknik olarak 44,37 ile 44,44 dolar aralığının direnç, 44,18 ile 44,11 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği ifade ediliyor.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Türkiye'den ilk talep! 'Türkiye doğalgaz satarsa en büyük alıcı biz olacağız'
Dünya

Türkiye'den ilk talep! 'Türkiye doğalgaz satarsa en büyük alıcı biz olacağız'

Karadeniz'deki doğalgaz keşfinden dolayı Türkiye'yi tebrik eden Hindistan'ın Ankara Büyükelçisi Sanjay Panda, "Eğer Türkiye, net bir şekilde..
Muharrem İnce'ye büyük şok! Beklenen haber geldi
Siyaset

Muharrem İnce'ye büyük şok! Beklenen haber geldi

CHP Yalova İl Başkanlığı üyesi Niyazi Şahin, Muharrem İnce hakkında suç duyurusunda bulunduğunu açıkladı.
Kangal köpekleri yavrularını neden yer? İşte cevabı
Yaşam

Kangal köpekleri yavrularını neden yer? İşte cevabı

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Veteriner Fakültesi Fizyoloji Ana Bilim Dalı Doçent Dr. Öğretim Üyesi Mustafa Koçkaya, dişi kangal köpeklerini..
Satılık 2011 model Dacia Sandero
Satılık 2011 model Dacia Sandero

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı