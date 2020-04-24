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Ekonomi

Brent petrolün varili 22,03 dolar

Brent petrolün varili, uluslararası piyasalarda 22,03 dolardan işlem görüyor.

2020-04-24 11:03:00 -
Brent petrolün varili 22,03 dolar

Dün 22,70 dolara kadar çıkan Brent petrolün varil fiyatı, günü 21,33 dolar seviyesinde tamamladı. Brent petrolün varili bugün saat 09.00 itibarıyla kapanışa göre yüzde 3,28 artışla 22,03 dolardan işlem gördü. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 17,18 dolardan alıcı buldu.

Asya'da petrol alımının artması nedeniyle küresel petrol talebinde canlanma yaşandığı ve bunun Brent petrolün fiyatını yukarı yönlü etkilediği kaydediliyor.

Uzmanlar, 22 dolar seviyesinin aşılmaması durumunda fiyatlarda aşağı yönlü eğilimin sürebileceğini ifade ediyor.

Brent petrolde teknik olarak 23,40 ile 24,20 dolar aralığının direnç, 21,42 ile 20,12 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği belirtiliyor.

 

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