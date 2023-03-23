Brent petrolün varil fiyatı 76,03 dolar! Petrol fiyatlarında ‘Çin’ senaryosu şok etti: Ünlü şirket tahminini duyurdu

Brent petrolün varili uluslararası piyasalarda 76,03 dolardan işlem görüyor.

Dün 77,12 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, günü 76,69 dolar seviyesinde tamamladı. Brent petrolün varil fiyatı, bugün saat 09.20 itibarıyla kapanışa göre yüzde 0,86 düşüşle 76,03 dolar oldu. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 70,22 dolardan alıcı buldu.

Fiyatlardaki düşüşte, ABD bankacılık sektörü ve petrol talebine ilişkin endişeler etkili oldu.

ABD Merkez Bankası (Fed), ülkedeki banka iflasları ve piyasalarda beklentilerin alt üst olduğu sürecin ardından dün para politikası kararlarını açıkladı.

Banka, politika faizini beklentiler doğrultusunda 25 baz puan artırarak 16 yılın en yüksek seviyesi olan yüzde 4,75-5 aralığına yükseltti.

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Fed'den yapılan açıklamada, son gelişmelerin hane halkı ve işletmeler için daha sıkı kredi koşullarıyla sonuçlanmasının ve ekonomik faaliyet, işe alma ve enflasyon üzerinde baskı oluşturmasının muhtemel olduğu bildirildi.

Fed Başkanı Jerome Powell ise faiz kararının ardından düzenlediği basın toplantısında, enflasyonun geçen yılın ortasından bu yana ılımlı hale geldiğini ancak güçlü gelen son verilerin enflasyon baskılarının yüksek seyretmeye devam ettiğini gösterdiğini aktardı.

Bankanın enflasyonla mücadeleyi sürdüreceğinin altını çizen Powell, bu yıl faiz indiriminin öngörülmediğini ifade etti.

Dünyanın en büyük petrol tüketicisi ABD'nin ticari ham petrol stoklarında yaşanan artış da ülkede talebin düşük seyrettiği algısıyla fiyatları aşağı yönlü baskılıyor.

ABD Enerji Enformasyon İdaresi (EIA), ülkedeki ticari ham petrol stoklarının geçen hafta yaklaşık 1 milyon 100 bin varil arttığını açıkladı.

Brent petrolde teknik olarak 76,29 ile 76,85 dolar aralığının direnç, 75,73 ile 75,17 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği belirtiliyor.

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Diğer taraftan Petrol fiyatlarında ‘Çin’ senaryosu gündeme geldi! İşte olası senaryo

Danışmanlık şirketi Wood Mackenzie, küresel petrol talebinde bu yıl gerçekleşmesi beklenen artışın yaklaşık yüzde 40'ının sıkı COVID tedbirlerinden çıkan Çin'den gelmesinin beklendiğini bildirdi.

Danışmanlık firması Wood Mackenzie'nin temel senaryosuna göre, Çin ekonomisi COVID salgınını kontrol altına alma stratejisinin kaldırılmasının ardından bu yıl yüzde 5,5 büyüyecek. Bu, küresel petrol talebinde bu yıl gerçekleşmesi beklenen 2,6 milyon varil/günlük artışın 1 milyon varil/günlük bölümüne eşit olacak.

Kuruluş, Çin'in bu yıl yüzde 7 büyümesi halinde Çin'in talebinin 400 bin varil/gün daha artacağını da öngördü.

PETROL FİYATLARINA 5 DOLAR DAHA EKLEDİLER

Brent petrolünde bu yıl ortalama fiyatın 2022 yılındaki 99 dolar/varilin altında kalacağını öngören Wood Mackenzie, Brent petrolünde bu yıl ortalama fiyatın 89,40 dolar/varil olacağını tahmin etti. Kuruluş, Çin'in yüzde 7 büyüdüğü senaryonun gerçekleşmesi halinde Brent petrolünde ortalama fiyatın 5 dolar/varil daha yükseleceğini de savundu.

PETROL FİYATLARI FED SONRASI GERİLEDİ

ABD Merkez Bankası'nın faiz kararının açıklandığı sabah piyasalarda düşüş başladı. Brent petrol bu sabah 74,80 dolardan işlem görürken, ham petrolün varili 69,15 dolardan işlem görüyor. Düşüş, yetkililerin bazı yatırımcıları tekrar riskli varlıklara yönelten bankacılık krizini kontrol altına almak için çalıştıklarına dair güvence verilmesi üzerine geldi.



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