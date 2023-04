Altın için piyasada kurdan sonra tahmin! Bitcoin, 2024 sonu 100 bin $! Eğer o senaryo gerçekleşirse…

Kripto para piyasalarında 27 bin 326 dolardan işlem gören Bitcoin, 20 ay sonra (2024 sonu) 100 bin dolara ulaşır mı? Birleşik Krallık merkezli bankacılık ve finansal hizmetler şirketi Standard Chartered’a göre “Evet.” Standard Chartered analistlerinden Geoff Kendrick’in pazartesi günü yayınladığı rapora göre, “kripto kışı” sona erdi ve Bitcoin 100 bin dolar zirvesine doğru harekete geçti.

Avantajları sıraladı

Kendrick’e göre, bunun nedeni şu: “(ABD’nin en büyük 16’ncı bankası) Silikon Vadisi Bankası (SVB) ve diğer orta düzey ABD borç verenlerinin çöküşü, Bitcoin’in ‘merkezi olmayan, güvene dayalı olmayan ve kıt bir dijital varlık’ olduğu iddiasını sağlamlaştırdı.”

“100.000$’lık zirve” başlıklı raporda, “Çok lanse edilen ‘kripto kışı’nın nihayet sona erdiğine inandığımız için, Bitcoin’in (BTC) 2024 sonuna kadar 100 bin dolar seviyesine ulaşma potansiyelini görüyoruz” denildi.

“Geleneksel bankacılık sektöründeki mevcut stres, BTC’nin daha iyi performans göstermesine son derece elverişli ve Bitcoin’in kıt bir dijital varlık olduğu önermesini doğruluyor” diyen analist şöyle devam ediyor: “Bu avantajlar göz önüne alındığında, BTC’nin toplam dijital varlık piyasa değeri içindeki payının önümüzdeki birkaç ay içinde (şu anda yaklaşık yüzde 45’ten) yüzde 50-60 aralığına geçebileceğini düşünüyoruz.”

"250 bin" diyen var

Amerikan CNBC Televizyonu’na göre Standard Chartered, Bitcoin’in 100 bin doları göreceğini düşünen tek merkez değil. Geçtiğimiz ay Fransa’nın başkenti Paris’te düzenlenen bir blockchain konferansında, Bitcoin’in 2023 yılı içinde yeni bir tarihi zirve yapabileceğine dikkat çekildi. Amerika merkezli kriptopara kurumu Gemini’nin analistleri de “Bu rekor, bir ihtimal 100 bin dolar olabilir” dedi. Draper Associates’in kurucusu Tim Draper ise eli biraz daha artırıp 250 bin doları işaret etti. Bitcoin’e en çok inananlardan biri olan Sri Lanka asıllı Amerikalı yatırımcı Chamath Palihapatiya’dan ise ilginç bir çıkış geldi.

"Silahlar doğrultuldu"

Çok değil, 2 yıl önce “Bitcoin altının yerini aldı ve 200 bin doları görecek” diyen Social Capital’ın kurucusu olan Palihapatiya dün verdiği bir röportajda “ABD’li yetkililer tüm silahlarını kriptoya doğrulttu ve kripto ABD’de öldü” dedi. Bu noktada Palihapatiya, kripto ticaret platformlarının katı ABD menkul kıymetler yasalarına uyması gerektiğini söyleyen ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu Başkanı Gary Gensler’i hedef alıyor. Çünkü Gensler, SVB’nin batışını kripto piyasasına bağlamıştı. Gensler’e bayrak açan bir tek Palihapatiya değil. Coinbase’in CEO’su Brian Armstrong da komisyona dava açacaklarını belirtirken; “Regülasyonlar iyileşmezse, şirket merkezini ABD’den taşırız” dedi.

"5 ya da 10 yıl... Bir gün o rakama ulaşacak"

Bitcoin, Federal Rezerv’in gösterge faiz oranının sıfıra yakın olduğu ve yatırımcıların riske atıldığı Kasım 2021’de, 69 bin dolarla tarihi zirve yapmıştı. dünyagazetesinin aktardığı haberde: ''Social Capital’in CEO’su Chamath Palihapatiya, 2021’in başında “Bitcoin 39 bin dolardan 100 bin dolara, oradan da 200 bin dolara çıkacak” öngörüsünde bulunmuştu. CEO, tahmini dün yineledi: “5 yıl, 10 yıl. Ne zaman bilmem ama olacak'' ifadelerine yer verilmişti.

Gram altın ve çeyrek altın için kuyumculardan tahmin! ‘Bir hafta içinde arttı’ diyerek duyurdular… Eğer o senaryo gerçekleşirse…

Ons altın 2.000 doların altına gerilerken, son bir haftadır gram altın fiyatı da rekor seviyeden uzaklaşmış durumda. Yaşanan bu düşüş sonrası kuyumcular, vatandaşların son bir haftadır altına ciddi bir talep oluşturduğunu dile getirdi. Gram altın ve çeyrek altın fiyatı için tahminde de bulunan kuyumcular, seçim sonrası oluşabilecek senaryo ile beklenen rakamları açıkladı.

Kayseri’de sarraflık yapan Bayram Erdoğan, son 1 hafta içerisinde ciddi şekilde fiziki altına talep olduğunu söyledi.

Altının güvenli bir liman olduğunu belirten Erdoğan, mücevher ve sarraf dükkanlarının kalabalık olduğunu ve insanların ciddi şekilde fiziki altına talep gösterdiğini söyledi. İnsanlara fiziki ve külçe altını önerdiklerini söyleyen Erdoğan, “2023 yılı ilk çeyreğinde çeyrek altın fiyatının 2 bin 200 TL göreceğini öngörmüştük. Şu an için çeyrek altında bu rakamları gördük. Gram altın fiyatının bin 300 seviyelerini bulacağını söylemiştik. Şu anda bin 325 TL seviyelerinde. Yani her zaman önerdiğimiz gibi altın güvenli bir liman. Şu anda çok ciddi bir altın satışı söz konusu. Mücevher mağazaları, sarraflar çok kalabalık. Özellikle son 1 haftadır, ciddi şekilde fiziki altın talebi var. Yani insanlar altın alıyorlar. Dolayısıyla külçe altın her zaman için daha avantajlı gözüküyor. Halkımıza da biz her zamanki gibi külçe altın, fiziki altın öneriyoruz” ifadelerini kullandı.

KUYUMCULARDAN ALTIN TAHMİNİ

Ons altının 2.300 seviyelerine çıkması durumunda gram altının 1.700, çeyrek altının 2.800 – 3.000 TL seviyelerine çıkacağını dile getiren Erdoğan, “Bundan sonraki süreçte altın fiyatlarının ne olacağını merak eden vatandaşlarımızla ilgili olarak da şunları diyebiliriz; önümüzdeki seçimlerden sonraki süreci baz alırsak, dolar 25 seviyelerine çıkarsa onsun da 2.300 seviyelerine çıkacağı öngörülüyor. Böyle bir senaryoda, gram altın yaklaşık 1.650 – 1.700 TL olacak ki çeyrek altın 2.800 – 3.000 seviyelerini göreceğini tahmin ediyoruz. Daha önceki tahminlerimizde de halkımıza rakamlar çok afaki gelmişti ama bu yıl içerisinde biz çeyrek altının 2.800 TL göreceğini tahmin ediyoruz” şeklinde konuştu.

