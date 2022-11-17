Brent petrol indirim: Brent petrol fiyatı ne kadar? Brent oil nedir? 17 Kasım 2022 güncel akaryakıt fiyatları kaç TL?

Dolar kurunda görülen gerileme birçok ürünün fiyatının da gerilemesine neden oluyor. Milyonlarca araç sahibini sevindirecek bir gelişme yaşandı. Uzun süredir zam üstüne zam alan akaryakıt fiyatları sonunda sürücülerin yüzünü güldürecek. Brent Petrol fiyatlarında yaşanan düşüş akaryakıt fiyatlarını da etkiliyor. 4 Kasım 2022 tarihinde benzinin litre fiyatı 1TL 31kuruş artarken, LPG'nin litre fiyatı ise 49kuruş arttı. İşte güncel akaryakıt fiyatları…

AKARYAKIT FİYATLARINA İNDİRİM YAPILACAK MI?

15 Kasım 2022 tarihi itibariyle motorin grubuna 1.56TL indirim yapıldı. Dolar kurunun düşmesi Brent Petrol fiyatlarını da etkilerken yeni akaryakıt indirimi de gündemde yer alıyor. Akaryakıt fiyatlarına yeni bir indirim yapılabileceği belirtildi.

Benzine gece yarısı indirim

Benzine 17 Kasım Perşembe gününden itibaren geçerli olmak üzere 77 kuruş indirim geldi. İndirimli fiyatlar bu gece yarısı pompaya yansıdı. Motorin grubunda ve LPG'de ise bugün herhangi bir zam ya da indirim haberi bulunmuyor.

BENZİN VE MOTORİN FİYATLARI NE KADAR OLDU?

Akaryakıt fiyatları sürücüler tarafından günbegün takip ediliyor. 17 Kasım 2022 güncel akaryakıt fiyatları şu şekildedir:

İndirimli benzin fiyatları...

İstanbul akaryakıt fiyatları:

İstanbul Anadolu yakasında bir litre benzin fiyatı:22.69TL

İstanbul motorin (mazot) litre fiyatı Anadolu Yakası'nda:24,81TL

İstanbul LPG litre fiyatı Anadolu Yakası'nda:10,54TL

İstanbul Avrupa Yakası'nda bir litre benzin fiyatı:22.68TL

İstanbul motorin litre fiyatı Avrupa Yakası'nda:24,80TL

İstanbul LPG litre fiyatı Avrupa Yakası'nda:10,80TL

Ankara akaryakıt fiyatları:

Ankara'da benzin litre fiyatı:22.83TL

Ankara'da motorin litre fiyatı:24,91TL

Ankara'da LPG litre fiyatı:10.79TL

İzmir akaryakıt fiyatları:

İzmir'de benzin litre fiyatı:22.84TL

İzmir'de motorin litre fiyatı:24,95TL

İzmir'de LPG litre fiyatı:10,54TL

Akaryakıt fiyatları nasıl hesaplanıyor?

Türkiye'de benzin ve motorin fiyatları hesaplanırken; Gümrüksüz rafineri fiyatına ÖTV ve EPDK payının eklenmesiyle KDV hariç Rafineri satış fiyatı bulunuyor. Gümrüksüz Rafineri Fiyatı hesaplanırken ise, Akdeniz-İtalyan piyasasında yayınlanan günlük CIF Akdeniz ürün fiyatları ve günlük Dolar kuru takip edilerek, belli bir fiyat değişim farkında gümrüksüz rafineri tavan satış fiyatı elde ediliyor.

Brent Oil nedir?

Dünya petrol piyasasına yön veren petroldür. Londra Brent ya da Brent Blend olarak da bilinir.

(Brent Oil USD)

BRENT PETROL KAÇ DOLAR OLDU?

Dünü 92,86 dolar seviyesinden kapatan Brent petrol, güne düşüşle başladı.

Uluslararası piyasalarda Brent petrol varil fiyatı 91,82 dolar seviyesinde işlem görüyor.

PETROL VE DOLAR KURUNDA SON DURUM

Bu hafta yüzde 3 üzerinde düşüş yaşayan Brent petrol 92 dolara geriledi. Ham petrol ise 84,80 dolara geriledi. Petrol fiyatlarındaki düşüşte Çin’deki ekonomik faaliyetlerin yavaşlaması etkili olmaya devam ediyor. Zayıflayan dolar ve Çin’de karantina önlemlerinin gevşetilmesine karşın üretimdeki azalma baskıyı artırıyor.

Perşembe günü açıklanan ve beklenti altında kalan ABD enflasyonunun ardından dolar endeksi bu yılın en sert düşüşünü yaşadı. Gelişen ülke paralarının canlılık gösterdiği bu hafta TL’den tepki gelmedi. Dolar kuru 18,61 seviyelerinde hareket etmeye devam ediyor.