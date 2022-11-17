Brent petrol indirim: Brent petrol fiyatı ne kadar? Brent oil nedir? 17 Kasım 2022 güncel akaryakıt fiyatları kaç TL?
Brent petrol fiyatları ile dövizdeki değişikliklerle fiyatlarda değişikliğe neden oluyor. Vatandaşlar benzin ve motorin fiyatlarını merak edip takip ediyor. Rusya-Ukrayna savaşıyla birlikte brent petrol fiyatlarında dalganlanma sürerken, benzin ve motorin fiyatları da indirim ve zam haberleriyle değişkenlik gösterebiliyor. Akaryakıta merakla beklenen indirim: Brent petrole indirim geldi. Dolar fiyatının düşmesi ile birlikte Brent Petrol fiyatlarında düşüşe geçti. Varil fiyatı 93 dolara kadar gerileyen Brent Petrol fiyatı yüzde 1 değer kaybetti. Yaşanan gelişme ile birlikte akaryakıt fiyatlarının da düşmesi bekleniyor? Peki Motorin ve LPG fiyatlarında yeni indirim ya da zam var mı?. İşte güncel akaryakıt fiyatları…
Dolar kurunda görülen gerileme birçok ürünün fiyatının da gerilemesine neden oluyor. Milyonlarca araç sahibini sevindirecek bir gelişme yaşandı. Uzun süredir zam üstüne zam alan akaryakıt fiyatları sonunda sürücülerin yüzünü güldürecek. Brent Petrol fiyatlarında yaşanan düşüş akaryakıt fiyatlarını da etkiliyor. 4 Kasım 2022 tarihinde benzinin litre fiyatı 1TL 31kuruş artarken, LPG'nin litre fiyatı ise 49kuruş arttı. İşte güncel akaryakıt fiyatları…
AKARYAKIT FİYATLARINA İNDİRİM YAPILACAK MI?
15 Kasım 2022 tarihi itibariyle motorin grubuna 1.56TL indirim yapıldı. Dolar kurunun düşmesi Brent Petrol fiyatlarını da etkilerken yeni akaryakıt indirimi de gündemde yer alıyor. Akaryakıt fiyatlarına yeni bir indirim yapılabileceği belirtildi.
Benzine gece yarısı indirim
Benzine 17 Kasım Perşembe gününden itibaren geçerli olmak üzere 77 kuruş indirim geldi. İndirimli fiyatlar bu gece yarısı pompaya yansıdı. Motorin grubunda ve LPG'de ise bugün herhangi bir zam ya da indirim haberi bulunmuyor.
BENZİN VE MOTORİN FİYATLARI NE KADAR OLDU?
Akaryakıt fiyatları sürücüler tarafından günbegün takip ediliyor. 17 Kasım 2022 güncel akaryakıt fiyatları şu şekildedir:
İndirimli benzin fiyatları...
İstanbul akaryakıt fiyatları:
İstanbul Anadolu yakasında bir litre benzin fiyatı:22.69TL
İstanbul motorin (mazot) litre fiyatı Anadolu Yakası'nda:24,81TL
İstanbul LPG litre fiyatı Anadolu Yakası'nda:10,54TL
İstanbul Avrupa Yakası'nda bir litre benzin fiyatı:22.68TL
İstanbul motorin litre fiyatı Avrupa Yakası'nda:24,80TL
İstanbul LPG litre fiyatı Avrupa Yakası'nda:10,80TL
Ankara akaryakıt fiyatları:
Ankara'da benzin litre fiyatı:22.83TL
Ankara'da motorin litre fiyatı:24,91TL
Ankara'da LPG litre fiyatı:10.79TL
İzmir akaryakıt fiyatları:
İzmir'de benzin litre fiyatı:22.84TL
İzmir'de motorin litre fiyatı:24,95TL
İzmir'de LPG litre fiyatı:10,54TL
Akaryakıt fiyatları nasıl hesaplanıyor?
Türkiye'de benzin ve motorin fiyatları hesaplanırken; Gümrüksüz rafineri fiyatına ÖTV ve EPDK payının eklenmesiyle KDV hariç Rafineri satış fiyatı bulunuyor. Gümrüksüz Rafineri Fiyatı hesaplanırken ise, Akdeniz-İtalyan piyasasında yayınlanan günlük CIF Akdeniz ürün fiyatları ve günlük Dolar kuru takip edilerek, belli bir fiyat değişim farkında gümrüksüz rafineri tavan satış fiyatı elde ediliyor.
Brent Oil nedir?
Dünya petrol piyasasına yön veren petroldür. Londra Brent ya da Brent Blend olarak da bilinir.
(Brent Oil USD)
BRENT PETROL KAÇ DOLAR OLDU?
Dünü 92,86 dolar seviyesinden kapatan Brent petrol, güne düşüşle başladı.
Uluslararası piyasalarda Brent petrol varil fiyatı 91,82 dolar seviyesinde işlem görüyor.
PETROL VE DOLAR KURUNDA SON DURUM
Bu hafta yüzde 3 üzerinde düşüş yaşayan Brent petrol 92 dolara geriledi. Ham petrol ise 84,80 dolara geriledi. Petrol fiyatlarındaki düşüşte Çin’deki ekonomik faaliyetlerin yavaşlaması etkili olmaya devam ediyor. Zayıflayan dolar ve Çin’de karantina önlemlerinin gevşetilmesine karşın üretimdeki azalma baskıyı artırıyor.
Perşembe günü açıklanan ve beklenti altında kalan ABD enflasyonunun ardından dolar endeksi bu yılın en sert düşüşünü yaşadı. Gelişen ülke paralarının canlılık gösterdiği bu hafta TL’den tepki gelmedi. Dolar kuru 18,61 seviyelerinde hareket etmeye devam ediyor.