Brent petrol fiyatlarında düşüş, indirim akaryakıt fiyatlarına olumlu yansıdı! Ankara, İzmir, İstanbul'da fiyatlar
Son günlerde Brent petrol fiyatlarında yaşanan düşüş, 5 Haziran 2024 tarihinde akaryakıt fiyatlarında belirgin bir indirime yol açtı. Brent 77 dolar olurken akaryakıt fiyatları geriledi, değişti: Bu gelişme, araç sahipleri için sevindirici bir haber olarak karşımıza çıkıyor.
Güncel Akaryakıt Fiyatları
Yapılan güncelleme ile birlikte, İstanbul, Ankara ve İzmir gibi büyük şehirlerdeki akaryakıt fiyatlarında önemli değişiklikler gözlemleniyor. İşte, 5 Haziran 2024 tarihinde geçerli olan bazı akaryakıt fiyatları:
İstanbul
Avrupa Yakası:
Benzin: 41.44 TL
Motorin: 40.44 TL
LPG: 20.19 TL
Anadolu Yakası:
Benzin: 41.33 TL
Motorin: 40.35 TL
LPG: 19.64 TL
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Ankara
Benzin: 42.41 TL
Motorin: 41.42 TL
LPG: 20.19 TL
İzmir
Benzin: 42.66 TL
Motorin: 41.76 TL
LPG: 19.89 TL
Bu güncel fiyatlar, araç sahiplerinin yakıt tüketimi planlamalarında faydalı olacaktır. Özellikle motorin fiyatlarına yapılan indirim ve LPG fiyatlarındaki düşüş, araç sahipleri için maliyet açısından olumlu bir gelişme olarak değerlendirilebilir.
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