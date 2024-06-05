Brent petrol fiyatlarında düşüş, indirim akaryakıt fiyatlarına olumlu yansıdı! Ankara, İzmir, İstanbul'da fiyatlar

Güncel Akaryakıt Fiyatları

Yapılan güncelleme ile birlikte, İstanbul, Ankara ve İzmir gibi büyük şehirlerdeki akaryakıt fiyatlarında önemli değişiklikler gözlemleniyor. İşte, 5 Haziran 2024 tarihinde geçerli olan bazı akaryakıt fiyatları:

İstanbul

Avrupa Yakası:

Benzin: 41.44 TL

Motorin: 40.44 TL

LPG: 20.19 TL

Anadolu Yakası:

Benzin: 41.33 TL

Motorin: 40.35 TL

LPG: 19.64 TL

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Ankara

Benzin: 42.41 TL

Motorin: 41.42 TL

LPG: 20.19 TL

İzmir

Benzin: 42.66 TL

Motorin: 41.76 TL

LPG: 19.89 TL

Bu güncel fiyatlar, araç sahiplerinin yakıt tüketimi planlamalarında faydalı olacaktır. Özellikle motorin fiyatlarına yapılan indirim ve LPG fiyatlarındaki düşüş, araç sahipleri için maliyet açısından olumlu bir gelişme olarak değerlendirilebilir.