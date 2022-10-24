Brent petrol fiyat Güncel: Brent petrol 92 dolarda, akaryakıt fiyatları sabit! 1 litre ham petrol fiyatı ne kadar?

Rusya-Ukrayna savaşıyla birlikte brent petrol fiyatlarında sert dalgalanmalar sürerken, bu fiyat değişiklikleri benzin ve motorin fiyatları da indirim veya zam yansıyor.

Motorine (Diesel) indirim geldi. 22.10.2022 Cumartesi gününden itibaren zam gelmişti. Motorine indirim 22 Ekim 2022 Cumartesi günü gece yarısından itibaren pompaya yansımıştı.

24 Ekim 2022 Pazartesi BRENT PETROLÜN VARİL FİYATI

Brent petrol yeni haftaya 92,92 dolardan başlarken, bugün benzin ve motorin (dizel) bir fiyat değişikliği haberi bulunmuyor.

Güncel akaryakıt pompa fiyatlarına göre;

İstanbul'da motorin litre fiyatı 26.32 liradan satılıyor.

Benzinin litresi ise ortalama 20.63 liradan satılıyor.

24 Ekim 2022 Pazartesi Ankara akaryakıt Benzin LPG Motorin fiyatları

Ankara'da benzin litre fiyatı 20.79 TL

Ankara'da motorin litre fiyatı 26.45 TL

Ankara'da LPG litre fiyatı 10.25 TL/LT

24 Ekim 2022 Pazartesi İzmir güncel akaryakıt fiyatları

İzmir'de benzin litre fiyatı 20.79 TL

İzmir'de motorin litre fiyatı 26.48 TL

İzmir'de LPG litre fiyatı 9.98 TL

BRENT PETROL NEDİR?

Dünya petrol piyasasına yön veren petroldür. Londra Brent ya da Brent Blend olarak da bilinir. Çıkaran şirket Shell tarafından "Brent Goose" ismi verilmiş olup, içeriğinde %0,37 oranında sülfür bulunur ve bu da Brent Petrol’ün işlenmesi daha kolay olan “tatlı petrol” sınıfında yer almasını sağlar.

Ham petrolü işleyen rafineriler için düşük sülfürlü yani tatlı dediğimiz petrolden benzin veya dizel yakıtı üretmek daha kolaydır. Bu bölgeden çıkarılan petrol tatlı ve hafiftir. Bu yüzden rafine edilmesi kolay dolayısıyla benzin ve dizel yakıt üretimi için uygundur. Ayrıca denizden çıkarıldığı için nakliyesi doğrudan deniz üzerinden uzak bölgelere gönderimini kolaylaştırır.

Petrolün fiyatı için nereden geldiği ve hangi bölgeden çıkarıldığı önem arz eder. Üretimi daha ucuz ve hızlı olan daha çok talep görür. Denizden çıkarılan petrol ile karadan çıkarılan petrol fiyatı arasında da fark vardır.

BİR VARİL BRENT PETROL KAÇ LİTREDİR?

SPK'nın internet sitesinde yer alan verilere göre; bir varil petrol 42 galon ham petrol eşdeğerindedir (159 litre).

Bir varil ham petrolden, 19,6 galon benzin, 10 galon dizel yakıt ve ısıtıcı yakıt, 4 galon jet yakıtı, 1,7 galon ağır akaryakıt, 1,7 galon LPG ve 7,6 galon diğer türevler üretilebilmektedir.

Bütün ham petroller eş değerde değildir.

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