Brent petrol fiyat güncel! Akaryakıt fiyatları: LPG, motorin, mazot fiyatı bugün,1 litre ham petrol fiyatı ne kadar?

Benzin ve motorinden yaşanan son dakika gelişmeleri araç sahiplerinin gündemini meşgul etmeye devam ediyor. Rusya-Ukrayna savaşıyla birlikte brent petrol fiyatlarındaki geri çekilme akaryakıt fiyatlarını etkilemeye devam ediyor. Dünyaca ünlü finans şirketi S&P Global, Çin'in tekrar patlak veren koronavirüs sürecini atlatması halinde petrol fiyatlarının 120 dolara tırmanacağını duyurdu. Peki, "Benzin, motorin, LPG fiyatları! Benzin ve motorin ne kadar, indirim veya zam gelir mi? İşte 25 Aralık güncel akaryakıt fiyatları...

BENZİNE VE MOTORİNE İNDİRİM GELECEK Mİ?

Son akaryakıt zammı 23 Aralık Cuma günü benzin gurubuna yansımıştı. Bugün itibarıyla herhangi bir zam veya indirim haberi yok.

AKARYAKIT FİYATLARINDA ÇİFTE İNDİRİM YAPILMIŞTI

20 Aralık Salı gününden geçerli olmak üzere benzinde 61 kuruş, motorin fiyatlarında ise 77 kuruş indirim yapıldı.

EN SON ZAM GELMİŞTİ

Motorin fiyatlarına 17 Aralık itibarıyla 1 lira 7 kuruş zam yapıldı.

Benzin fiyatlarına da geçtiğimiz günlerde 1 lira 7 kuruş zam gelmişti.

İSTANBUL GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI LİSTESİ 25 ARALIK 2022

İstanbul Anadolu yakasında bir litre benzin fiyatı: 18.61 TL

İstanbul motorin (mazot) litre fiyatı Anadolu Yakası'nda 22.08 TL

İstanbul LPG litre fiyatı Anadolu Yakası'nda 10,51 TL

stanbul Avrupa Yakası'nda bir litre benzin fiyatı: 18.60 TL

İstanbul motorin litre fiyatı Avrupa Yakası'nda 22.07 TL

İstanbul LPG litre fiyatı Avrupa Yakası'nda 10.87 TL

ANKARA BENZİN VE MOTORİN FİYATLARI

Benzin fiyatı: 18,82 TL

Motorin fiyatı: 22,22 TL

İZMİR AKARYAKIT FİYATLARI

Benzin fiyatı: 18,82 TL

Motorin fiyatı: 22,30 TL

Ülkemizde LPG fiyatları nasıl belirlenmektedir?

Ülkemizde LPG ürün fiyatlaması Sonatrach piyasa fiyatları takip edilerek yapılmaktadır.

Ürün fiyatı, toptancı marjı ile dağıtıcı ve bayii marjı, vergi öncesi LPG fiyatının ana bileşenlerini oluşturmaktadır.

Özel Tüketim Vergisi ve Katma Değer Vergisi ilave edildiğinde nihai LPG fiyatına ulaşılmaktadır.

Vergi öncesi fiyatlara bakıldığında, ülkemizde geçerli olan LPG fiyatları birçok AB ülkesindeki fiyatlardan düşük veya bunlara yakın seviyelerdedir.

Ülkemizde halihazırda 1 kg LPG üzerinden 1,7780 TL tutarında ÖTV ve ÖTV dahil fiyat üzerinden de %18 KDV hesaplanmaktadır.

Ekim 2016 itibariyle 1 litre LPG üzerinde yaklaşık 1,33 TL tutarında vergi yükü (ÖTV ve KDV) bulunmaktadır.

Dolayısıyla ülkemizde LPG fiyatlarının bazı AB ülkelerine göre daha pahalı olmasının sebebi, diğer petrol ürünlerinde olduğu gibi LPG üzerindeki yüksek vergi yükünden kaynaklanmaktadır.