Brent petrol çakıldı! Akaryakıt fiyatları...
Dünyadaki gelişmeler dikkatle takip edilirken brent petrol 92,88 dolardan işlem görmeye başladı. Bu gelişme akaryakıt fiyatlarında indirim beklentisi oluşturdu.
Brent petrolün varili uluslararası piyasalarda 92,88 dolardan işlem görüyor. Fiyatlardaki düşüşte, Çin'de açıklanan zayıf ekonomik verilerin ardından küresel büyümeye ilişkin endişelerin artması etkili oldu.
Dün akşam ise Brent'in fiyatı varil başına 91,76 dolardan işlem gördü.
Brent petrolün varil fiyatı bugün saat 07.00 itibarıyla 92,88 dolar oldu. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 88,48 dolardan alıcı buldu.
Fiyatlardaki düşüşte, Çin'de açıklanan zayıf ekonomik verilerin ardından küresel büyümeye ilişkin endişelerin artması etkili oldu.
Yatırımcılar İran nükleer anlaşmasıyla ilgili görüşmeleri izliyor
Çin'de temmuz ayı göstergeleri, ekonomik toparlanmada yavaşlamaya işaret ediyor. Küresel durgunluk endişelerinin devam etmesi de fiyatların aşağı yönlü hareketini destekliyor.
Öte yandan, yatırımcılar İran nükleer anlaşmasını yeniden gündeme getiren görüşmeleri takip ediyor. Uzmanlar, Avrupa Birliği'nin İran'ın petrol ihracatına yönelik yaptırımların kaldırılmasına yönelik teklifinin kabul edilmesi durumunda piyasaya daha fazla petrol girebileceğini öngörüyor.