BRENT 87 dolar oldu! Benzin ve mazot fiyatı için indirim, zam var mı? Akaryakıt fiyatları ne kadar?
BRENT'teki yükselişler sürerken akaryakıt fiyatları tarafındaki gelişmeler de yakından takip ediliyor. Akaryakıt fiyatları, en son 5 gün önce motorin fiyatları için gelen indirim ile değişti. Peki benzin ve mazot fiyatı üzerinde etkili olan Brent petrol 87 dolara çıkarken akaryakıt fiyatları listesinde son durum ne? İndirim, zam var mı? İşte İstanbul, İzmir ve Ankara illerinin benzin ve motorin fiyatları ile petroldeki son gelişmeler…
Benzin fiyatı ve motorin fiyatları başta olmak üzere akaryakıt fiyatları üzerinde etkili olan BRENT, 87 dolar düzeyine yükseldi. Peki bu yükseliş benzin ve mazot fiyatı cephesine yansıdı mı? İşte detaylar…
Akaryakıt fiyatları en son 5 gün önce mazot fiyatı için gelen indirim ile 81 ilde geriledi. Benzin ve motorin fiyatları üzerinde etkili olan brent petrol, 87 dolara çıktı. Araç sahipleri petrol fiyatlarında yaşanan yükselişlerin benzin ve mazot fiyatı tarafına yansıyıp yansımadığını merak ediyor. Akaryakıt fiyatları cephesinde indirim, zam var mı? 1 Nisan 2024 benzin ve mazot fiyatı bugün ne kadar?
BENZİN FİYATI İÇİN İNDİRİM, ZAM VAR MI?
Benzin fiyatı için yeni bir indirim, zam yok.
İstanbul 41,99 TL
Ankara 44,23 TL
İzmir 44,43 TL
MOTORİN FİYATLARI İÇİN İNDİRİM, ZAM VAR MI?
Motorin fiyatları için yeni bir indirim, zam yok.
İstanbul 41,99 TL
Ankara 42,81 TL
İzmir 43,01 TL
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