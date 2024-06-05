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Ekonomi BRENT 77 dolara geriledi! Akaryakıt fiyatları değişti: 5 Haziran 2024 benzin ve mazot fiyatı ne kadar?
Ekonomi

BRENT 77 dolara geriledi! Akaryakıt fiyatları değişti: 5 Haziran 2024 benzin ve mazot fiyatı ne kadar?

Yeniakit Publisher
2024-06-05 10:42:00 -
BRENT 77 dolara geriledi! Akaryakıt fiyatları değişti: 5 Haziran 2024 benzin ve mazot fiyatı ne kadar?

Araç sahipleri benzin ve mazot fiyatı başta olmak üzere akaryakıt fiyatları tarafında bir indirim, zam söz konusu mu diye gözlerini sektör temsilcilerine çevirdi. Sektör temsilcilerinden haber geldi. Motorin fiyatları ve LPG fiyatı bugün değişti. Motorine zam gelirken, otogaza indirim geldi. Peki gelen zam ve indirimin ardından akaryakıt fiyatları ne kadar oldu? İşte detaylar...

Motorin fiyatları değişti. Bununla beraber LPG fiyatı da gelen indirim sonrası 20 TL'nin altına geriledi. Peki benzin fiyatı tarafında bir değişiklik var mı? 5 Haziran 2024 il il akaryakıt fiyatları...

Benzin ve motorin fiyatları üzerinde etkili olan Brent petrol 77 dolara kadar geriledi. Öncesindeki yükselişler motorin fiyatları tarafına zam olarak yansıdı. Peki yaşanan gerilemeler akaryakıt fiyatları tarafına indirim olarak yansıyacak mı? Araç sahipleri merak ediyor. Peki LPG fiyatı için gelen indirim sonrası otogaz fiyatları ne kadar oldu? Benzin ve mazot fiyatı için yeni indirim, zam var mı?

AKARYAKIT FİYATLARI DEĞİŞTİ

 Motorin fiyatları için 0,12 TL zam gelirken, LPG fiyatı için de 1 TL indirim geldi. Benzin fiyatı için herhangi bir değişiklik yaşanmadı.

GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI NE KADAR?

İSTANBUL

Benzin fiyatı: 41,41 TL

Mazot fiyatı: 40,39 TL
ÖNE ÇIKAN VİDEO

LPG fiyatı: 20,19 TL

ANKARA

Benzin fiyatı: 42,36 TL

Mazot fiyatı: 41,37 TL

LPG fiyatı: 20,19 TL

İZMİR

Benzin fiyatı: 42,61 TL

Mazot fiyatı: 41,67 TL

LPG fiyatı: 19,89 TL

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