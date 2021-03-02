Sevilen oyun Brawl Stars’ın oyuncularını endişe eden ve üzen bir söylenti oluşmuştu. 2021 yılında Brawl Stars oyununun kapanacağı haberleri sosyal medyada dolaşmıştı. Bu tür haberlere denk gelen oyuncular endişe ederek gerçeği araştırmaya başladılar. Peki Brawl Stars kapanacak mı? Brawl Stars kaldırılıyor mu?

Online bir oyun olan Brawl Stars’ın kapanacağına dair oyunun şirketi tarafından herhangi bir açıklama yapılmış değil. Böylelikle oyunun kapatılacağı gibi durum yok.

Brawl Stars nasıl oynanır?

En çok sevilen oyunlar arasında bulunan Brawl Stars oynamak için ilk önce bir karakter seçmeniz gerekir. Oyunda toplam 44 karakter bulunuyor. Karakterlerin kendine özel yetenekleri ve süper güçlerinin olduğu oyunda karakter türleri şöyledir:

-Yakın menzil

-Orta menzil

-Uzun menzil

-Suikastçılar

-Atıcılar

-Destekçiler

-Şifacılar