Bravo Kerem, aferin Kerem! Maçtan sonra da gol atmaya devam etti!

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde A Grubu'nda 5. hafta karşılaşmasında sahasında Manchester United'ı ağırlayan Galatasaray, 2-0 geriye düştüğü maçtan muhteşem bir geri dönüşle 3-3 ayrıldı.

Sarı-kırmızılıların son golünü 71. dakikada harika bir vuruşla atan Kerem Aktürkoğlu, bir puanın mimarlarından oldu.

Aktürkoğlu'ndan karşılaşmanın ardından ise dikkat çeken bir sosyal medya paylaşımı geldi.

"Attığım golü Filistin'deki tüm çocuklara armağan ediyorum"

Genç yetenek, attığı golü Filistin'deki çocuklara armağan ettiğini belirtti.

ÖNE ÇIKAN VİDEO

Milli futbolcu, sosyal medyada yaptığı paylaşımda şu cümleleri kullandı:

"Bu attığım golü, umut ve barış dolu bir geleceğe sahip olmayı hak eden Filistin'deki tüm çocuklara armağan ediyorum. Onların cesareti ve direnci, sahada bana ilham veriyor. Her zaman kalbimizdesiniz. Sizleri unutmadık ve unutmayacağız."