Brad Pitt, dünyanın en yakışıklı erkeğini açıkladı! Çok şaşıracaksınız

Hollywood’un ünlü yıldızı Brad Pitt, verdiği bir röportajda 'dünyanın en yakışıklı erkeği’nin kim olduğunu açıkladı.

Sık sık dünyanın en yakışıklı aktörleri arasında gösterilen Brad Pitt, bu sefer kendi görüşlerini paylaşarak ‘dünyanın en yakışıklı erkeği’ unvanına layık olduğuna inandığı iki yıldızın ismini açıkladı.

Vogue dergisine verdiği röportajda hem geçmişte hem de günümüzde en yakışıklı erkeklerin kimler olduğu sorusu yöneltildiğinde, 58 yaşındaki Oscar’lı yıldız, oyuncular camiasında ilk aklına gelen ismin şu an hayatta olmayan Paul Newman olduğunu söyledi.

Pitt, günümüzde en yakışıklı erkek olarak gördüğü kişiyi ise yakın arkadaşı George Clooney olarak açıkladı.