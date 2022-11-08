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Ekonomi Bp’den yeni kampanya
Ekonomi

Bp’den yeni kampanya

Enerji sektörünün öncü firmalarından bp, dünyanın önde gelen madeni yağ üreticilerinden Castrol’le yeni bir kampanyayı hayata geçiriyor.

Yeniakit Publisher
2022-11-08 11:53:00 -
Bp’den yeni kampanya

31 Aralık’a kadar geçerli olacak kampanya kapsamında Castrol EDGE, Castrol MAGNATEC ve Castrol GTX alan 111 kişi toplam 160 bin TL akaryakıt değerinde bp Club Card puanı kazanacak.

Katılımcılar, ürünlerinin kapaklarının içinde yer alan özgün şifreyi ad, soyad, adres ve cep telefon bilgileriyle www.expressfirsati.com internet sayfasında bulunan forma girecekler. Sonrasında cep telefonlarına gelen aktivasyon kodunu internet sayfasında belirlenen alana yazarak her şifre için hak ettikleri oranda çekiliş hakkına sahip olacaklar. Yapılacak çekiliş sonrasında 1 kişiye 10 bin TL, 10 kişiye 5 bin TL, 100 kişiye de bin TL, toplamda 160 bin TL değerinda bp Club Card akaryakıt puan ikramiyesi verilecek. bp Club Card akaryakıt puan ikramiyesi, talihlilerin sistemde kayıtlı kartlarına yüklenecek ve benzin, dizel ile otogaz alımlarında kullandırılacak.

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