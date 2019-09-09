0553 313 94 23

Bozüyük’te 14 bin öğrenci ders başı yaptı

Bilecik’in Bozüyük ilçesinde yeni eğitim öğretim yılının başlaması ile birlikte yaklaşık 14 bin öğrenci için ders zili çaldı.

09 Eylül 2019 Pazartesi 15:24
Bozüyük’te 14 bin öğrenci ders başı yaptı

Bilecik’in Bozüyük ilçesinde yeni eğitim öğretim yılının başlaması ile birlikte yaklaşık 14 bin öğrenci için ders zili çaldı.


İlk ve orta öğretime başlayan binlerce öğrenci sabah ilk ders zilinin çalması ile birlikte sınıflardaki yerlerini alırken, Kaymakam Hasan Yaman, Belediye Başkanı M. Talat Bakkalcıoğlu ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Mahmut Demir ile birlikte yeni eğitim öğretim yılına başlayan öğrencileri sınıflarda ziyaret ederek başarılar dilediler. Bozüyük genelindeki okulların tamamında tekli eğitimin verildiği ve eğitim öğretim yılının sorunsuz bir şekilde başladığı kaydedildi.


Yeni eğitim öğretim yılı ile birlikte Bozüyük Cumhuriyet İlkokulunu ziyaret eden Kaymakam Hasan Yaman ve beraberindekiler sınıfları gezerek, öğrencilerin ilk gün heyecanını paylaştılar. Ziyaretleri sırasında devlet tarafından ücretsiz olarak dağıtılan kitapları hatırlatan İlçe Milli Eğitim Müdürü Mahmut Demir, Bozüyük ile birlikte Söğüt, Pazaryeri ve İnhisar’ında kitap ihalelerinin kendileri tarafından yapıldığını söyledi. Toplamda 159 bin kitabın bu sabah itibariyle öğrencilerin sıralarında hazır olduğunu bildirdi. Ayrıca ilçe genelinde taşımalı eğitim verilen okullardaki taşıma ve yemek ihalelerinin yapıldığını kaydetti. İlçe genelinde bugün itibariyle eğitim öğretimin sorunsuz bir şekilde başladığını söyledi.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 09 Eylül 2019 Pazartesi 15:24
  1. kitap

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Akıncı-Çavuşoğlu ortak basın toplantısı
    1. Akıncı-Çavuşoğlu ortak basın toplantısı
    2. Bakan Kasapoğlu, Ankaralılara aşure..
    3. "Yangınların arkasında da alçak bölücü..
    4. Ataşehir bu kış sanatla ısınacak
    5. Özbekistan heyeti Nevşehir..
    6. Zil çaldı, şoförler kurban keserek..
    7. Turkcell’li yüzücüler engelleri aşmak..
    8. Kaymakam Kaya ve Müdür Çetin..
    9. Akçakoca’ya yapılacak hastane için..
    10. GÜNCELLEME - Beyoğlu'ndaki cinayet
    11. 23 yaşındaki Halit Ayar’ın İstiklal..
    12. Rusya, Moğolistan üzerinden Çin'e gaz..
    13. Kuveyt Türk'te QR kodla hesaptan ödeme..
    14. Kars'ta çalınan büyükbaş hayvanlar..
    15. ABD'den Türkiye'ye yaptırım açıklaması
    16. AB, Kırım'daki Rus yerel seçimlerini..
    17. Devrek’te CHP’nin kuruluş yıl dönümü
    18. Semen Altman: "Türkiye karşısında..
    19. Mustafa Kemal'li kutlama mesajı..
    20. Şanlıurfa’da kaçakçılık operasyonu: 1..
    21. Şehzadeler’de 09.09.2019 yoğunluğu
    22. Malatya’da 1 kişi otomobil yanında ölü..
    23. Romanya, Maltepe Tiyatro Festivali'ne..
    24. OGM sözleşmeli personel alım başvuru..
    25. Yaz kursları kapanış töreniyle sona..
    26. Cammu Keşmir'de gazetecilerin işlerini..
    27. Cumhurbaşkanı Erdoğan uyardı:..
    28. Binbaşı Demir’den son koşu, son adım,..
    29. Avukat eşini öldüren doktor hakkındaki..
    30. Nikahta 9’un 9’unu tutturdular
    Davutoğlu cephesinden flaş açıklama: Aklını AK Parti düşmanlığında sakatlamış bazı...
    Davutoğlu cephesinden flaş açıklama: Aklını AK Parti düşmanlığında sakatlamış bazı...
    Esed rejiminden skandal tehdit! 'Reddediyoruz, engellemekte kararlıyız'
    Esed rejiminden skandal tehdit! 'Reddediyoruz, engellemekte kararlıyız'
    CHP'liler AK Parti'nin kurduğu 7 bin kameralık güvenlik sistemini de sahiplendi: Teşekkürler Ekrem Başkan!
    CHP'liler AK Parti'nin kurduğu 7 bin kameralık güvenlik sistemini de sahiplendi: Teşekkürler Ekrem Başkan!
    Metin Külünk'ten Meral Akşener'e dikkat çeken soru: Siz mi organize ediyordunuz?
    Metin Külünk'ten Meral Akşener'e dikkat çeken soru: Siz mi organize ediyordunuz?
    'Susamam' klibine AK Partili Hamza Dağ'dan tokat gibi cevap
    'Susamam' klibine AK Partili Hamza Dağ'dan tokat gibi cevap

    Günün Karikatürü

    8 Eylül 2019
    Toplama kampına giden heyetteki Arnavut gazeteci Çin'in 'Doğu Türkistan' propagandasını yerle bir etti!
    Toplama kampına giden heyetteki Arnavut gazeteci Çin'in 'Doğu Türkistan' propagandasını yerle bir etti!
    Kayyımı duyunca tatili bırakmıştı... İmamoğlu'ndan Soylu'nun sözlerine dair açıklama!
    Kayyımı duyunca tatili bırakmıştı... İmamoğlu'ndan Soylu'nun sözlerine dair açıklama!