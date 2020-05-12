  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Dünya

"Bozulmuş akıllar virüsten daha tehlikeli"

Danimarka İslam Merkezine ait caminin de bulunduğu binada çıkan yangını, terör saldırısı olarak niteleyen Dünya Müslüman Alimler Birliği Genel Sekreteri Ali Muhyiddin el-Karadaği, "bozulmuş akılların virüsten daha tehlikeli olduğunu" söyledi.

Yeniakit Publisher
2020-05-12 13:06:00 -
"Bozulmuş akıllar virüsten daha tehlikeli"

Dünya Müslüman Alimler Birliği Genel Sekreteri Ali Muhyiddin el-Karadaği, 7 Mayıs Perşembe gecesi Danimarka'nın başkenti Kopenhag'daki İslam Merkezine ait caminin de bulunduğu 4 katlı binada çıkan yangına ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

"Yeni tip koronavirüse (Kovid-19) rağmen hala bazı bozuk akıllar, dünyadaki tüm virüslerden daha tehlikeli" ifadesini kullanan Karadaği, İslam Merkezine yönelik "ırkçı terör saldırısının", dünyanın sessizliğinin ortasında adeta bir enkaza dönüştüğüne dikkati çekti. 

Danimarka'da, perşembe gecesi Danimarka İslam Merkezine ait caminin de bulunduğu 4 katlı binada yangın çıkmıştı. Çıkan yangında "kasıt" olduğu ihtimali üzerinde duruluyor.

Yangında kullanılamaz hale gelen caminin bağlı bulunduğu Danimarka İslam Merkezi Başkanı Fatih Alev, AA muhabirine yaptığı açıklamada ülkede faaliyet gösteren İslami sivil toplum kuruluşlarından kendilerine "geçmiş olsun" mesajları gelmesine rağmen Danimarkalı yetkililerin sessiz kaldığını dile getirmişti. 

Danimarka'daki İslam toplumunun öncüleri Twitter'dan yangının çıktığı binanın fotoğraflarını paylaşarak, polisin merkezi koruyamamasından ve hükümetin olayda sessiz kalmasından duydukları endişeyi ifade etmişti.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2016 model Fiat Fiorino
Satılık 2016 model Fiat Fiorino

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı