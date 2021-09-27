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Gündem Bozulan İETT otobüsleri büyük tepki çekiyor! AK Parti Milletvekili Alpay Özalan'dan İmamoğlu'na olay tavsiye
Gündem

Bozulan İETT otobüsleri büyük tepki çekiyor! AK Parti Milletvekili Alpay Özalan'dan İmamoğlu'na olay tavsiye

AK Parti İzmir Milletvekili Alpay Özalan, CHP'li Ekrem İmamoğlu yönetimindeki İstanbul'da sürekli bozulan İETT otobüsleriyle ilgili manidan bir tavsiyede bulundu.

Yeniakit Publisher
2021-09-27 18:44:00 - 2021-09-27 18:48:39
Bozulan İETT otobüsleri büyük tepki çekiyor! AK Parti Milletvekili Alpay Özalan'dan İmamoğlu'na olay tavsiye

AK Parti İzmir Milletvekili Alpay Özalan, CHP'li Ekrem İmamoğlu yönetimindeki İstanbul'da sürekli bozulan İETT otobüsleriyle ilgili manidan bir tavsiye verdi.

Özalan, "CHP'li Ekrem İmamoğlu'nun beceriksizliği yüzünden İETT otobüsleri her gün bozuluyor veya alev topuna dönüyor." ifadelerini kullandı.

Özalan, Twitter hesabından yaptığı paylaşımın devamında şunları kaydetti:

"İstanbul'da otobüsler yolcuları değil, yolcular otobüsleri taşıyor. Salgınla mücadele için maskeli heykel dikmişti. Otobüslerin bakımı için de tamirci heykeli dikebilir."

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