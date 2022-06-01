Bozuk saat günde 2 kez doğruyu gösterir! Yandaş İsmail’den Erdoğan’a büyük destek!

Gazeteci İsmail Küçükkaya, FOX TV'de sunduğu Çalar Saat programında ABD İle Türkiye arasındaki gerilime ilişkin aldığı bir bilgiyi izleyicilerle paylaştı.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın İsveç ve Finlandiya'nın NATO'ya katılmasına karşı çıkmasının ABD Başkanı Joe Biden'ı kızdırdığını kaydeden İsmail Küçükkaya, bunun üzerine Joe Biden'ın "Türklerin etkinliklerine katılmayın" talimatını verdiğini ifade etti.

İsmail Küçükkaya şunları söyledi:

"Dün Ankara'ya gittim. ABD ile gerilimin yaşandığını öğrendim. Erdoğan'ın İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyeliği konusunda engel olacağına dair açıklamaları ABD'yi çok kızdırmış. Joe Biden talimat vermiş, Türklerin etkinliklerine katılmayacaksınız diye.

Bu krizi çözmek için Türkiye'nin Washington Büyükelçisi Murat Mercan, dün Ankara'da idi. Murat Mercan bu krizi yumuşatmak için mekik diplomasi dokuyor."