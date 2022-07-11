Bozok'un menajerinden Galatasaray açıklaması

Galatasaray'ın transfer gündeminde yer alan Umut Bozok'un menajeri açıklamalarda bulundu. Sarı-kırmızılıların durumunu yakından takip ettiği Umut Bozok hakkında menajeri çarpıcı ifadeler kullandı.

Olivier Davo, Galatasaray'la ilgili gelen soruya "Sorun yok. Galatasaray ile görüşmüyorum. Belki de sorun Türk medyasının bana ya da Umut'a hiç temas etmeden saçma sapan şeyler yazması ya da herkesle konuşmayı tercih etmesidir. Bu kadar" cevabını verdi.

"Belki başka takıma geçer"

Tecrübeli futbolcunun geleceğine dair konuşan Olivier Davo, "Umut Bozok'un performasına devam etmesi gerekiyor. Doğru projeye odaklanıyoruz! Belki Fransa'da kalır, belki başka bir takıma geçer. Görmek ve beklemek zorundayız" açıklamasını yaptı.

Olivier Davo, Erden Timur ile Milano'da görüştünüz mu sorusuna ise, "Hayır, Milano'da değildim" cevabını verdi.