Bozmayın Başkan’ın keyfini! İstanbulluya zam, İmamoğlu’na lüks tatil

CHP'li Ekrem İmamoğlu, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı seçildikten sonra Bodrum tatili ile büyük infiale neden olmuştu. İstanbul'da yaşanan sel felaketi sırasında da Bodrum'da olan İmamoğlu, İstanbul'a gelip birkaç fotoğraf çektirmiş, ardından selin neden olduğu yaralar sarılmadan tekrar Bodrum tatiline kaldığı yerden devam etmişti.

Elazığ'da meydana gelen depremin ardından da tatile giden İmamoğlu, yol üstünde olduğu için deprem bölgesine uğramış, ardından hızlıca kayak tatiline gitmişti.

Yine tatile gitti

İmamoğlu, bayram tatili için eşi Dilek İmamoğlu ile yine Bodrum'da uçtu. İkili, gecelik fiyatı 22 bin liraya kadar çıkan Demirciköy'deki Amanruya isimli otele gitti.

Ortakent ve Gümüşlük'te iki adet evi bulunan Ekrem İmamoğlu, eşi Dilek İmamoğlu'yla birlikte otel tatilini tercih etti.

Zam halen gündemde

İmamoğlu'nun, koronavirüs süreci nedeniyle maddi sorun yaşayan halkı zamlara boğması da tepkileri beraberinde getiriyor. İmamoğlu, İstanbul'da Halk Ekmek'e yaptığı yüzde 25'lik zam halen gündemdeyken tatile çıkması da ayrıca infiale neden oldu.