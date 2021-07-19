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Siyaset Bozmayın Başkan’ın keyfini! İstanbulluya zam, İmamoğlu’na lüks tatil
Siyaset

Bozmayın Başkan’ın keyfini! İstanbulluya zam, İmamoğlu’na lüks tatil

İstanbul’da Halk Ekmek’e yapılan yüzde 25’lik zam hâlâ gündemdeyken, CHP’li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu geceliği 22 bin TL’lik lüks tatile gitti. İmamoğlu göreve geldikten sonra, 1 ay içinde 2 kez tatile çıkmış, kendisine oy verenlerin dahi sert eleştirilerine maruz kalmıştı.

Yeniakit Publisher
2021-07-19 12:41:00 - 2021-07-19 12:42:33
Bozmayın Başkan’ın keyfini! İstanbulluya zam, İmamoğlu’na lüks tatil

CHP'li Ekrem İmamoğlu, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı seçildikten sonra Bodrum tatili ile büyük infiale neden olmuştu. İstanbul'da yaşanan sel felaketi sırasında da Bodrum'da olan İmamoğlu, İstanbul'a gelip birkaç fotoğraf çektirmiş, ardından selin neden olduğu yaralar sarılmadan tekrar Bodrum tatiline kaldığı yerden devam etmişti.

Elazığ'da meydana gelen depremin ardından da tatile giden İmamoğlu, yol üstünde olduğu için deprem bölgesine uğramış, ardından hızlıca kayak tatiline gitmişti.

Yine tatile gitti

İmamoğlu, bayram tatili için eşi Dilek İmamoğlu ile yine Bodrum'da uçtu. İkili, gecelik fiyatı 22 bin liraya kadar çıkan Demirciköy'deki Amanruya isimli otele gitti.

Ortakent ve Gümüşlük'te iki adet evi bulunan Ekrem İmamoğlu, eşi Dilek İmamoğlu'yla birlikte otel tatilini tercih etti.

Zam halen gündemde

İmamoğlu'nun, koronavirüs süreci nedeniyle maddi sorun yaşayan halkı zamlara boğması da tepkileri beraberinde getiriyor. İmamoğlu, İstanbul'da Halk Ekmek'e yaptığı yüzde 25'lik zam halen gündemdeyken tatile çıkması da ayrıca infiale neden oldu.

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Yorumlar

şu bir gercek kim gelirse gelsin aynısını yapıyor onun için her oy verenler messuldür
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ömer

deprem olmuş elazığda 5-10 dakika kalıp erzuruma kayak yapmaya giden sülün ekrem keşke sel felaketi yaşayan rizeyede 5 dakika görünüp gitseydi .. bu zat bu kafayla giderse reise 2023 te kesin başkanlığı kazandırır .. bodrumda 2 evi olan niye geceliği 22 bin tl olan oteli tercih eder solcu kardeşlere soruyorum....cevap evinde kalsa masraflar iaşe kendinden olacak tı şimdi yağma istanbullunun böreği hemde beleş ye babam ye
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