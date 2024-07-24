Bozkurt selamına tepki gösteren Avrupa, tecavüzcüyü olimpiyatlara aldı!

2014 yılında bir çocuğa tecavüz ettiği gerekçesiyle 2016 yılında 4 yıl hapis cezasına çarptırılan ancak sadece 12 ay hapiste kalan Hollandalı plaj voleybolcusu Steven Van De Velde, 26 Temmuz’da başlayacak 2024 Paris Olimpiyat Oyunları’nda Hollanda'yı temsil edecek.

Hüküm giymiş bir tecavüzcünün Olimpiyatlar’da yer almasına dünya çapında tepki yağarken, Amerikalı bir vatandaş olan Lauren Muir, imza kampanyası platformu Change.org’da başlattığı kampanyayla, Steven Van De Velde’nin diskalifiye edilmesini talep ediyor. Kamuoyu oluşturmak ve daha fazla kişiye ulaşmak için Türkçe’ye de çevrilen global kampanyayı bugüne dek 70 binin üzerinde kişi imzaladı.

Dünyaya nasıl bir mesaj vereceğiz?

Olimpiyatlar gibi prestijli bir etkinlikte bir tecavüzcünün başarı için yarışmasının kabul edilemez olduğunu söyleyen Lauren Muir, “Bu sadece bir kişiyi ilgilendiren bir sorun değil; Olimpiyatların dünya çapındaki imajı ve nasıl bir toplumda yaşamak istediğimizle ilgili. Van De Velde'nin Olimpiyatlar’dan diskalifiye edilmesi bu tür davranışların kabul edilemez olduğuna dair topluma açık bir mesaj verecektir” diyor ve Uluslararası Olimpiyat Komitesi'ne, hüküm giymiş bir çocuk tecavüzcüsü olan Steven Van De Velde'yi yaklaşan Paris Olimpiyatları’ndan men etmesi çağrısında bulunuyor.

Steven’in geçmişini bilerek karar verdik

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Hollanda Voleybol Federasyonu Nevobo Genel Müdürü Michel Everaert, yaptığı açıklamada "Steven'ın geçmişini biliyoruz" dedi. Everaert, bu kararı vermeden önce Hollanda Ulusal Olimpiyat Komitesi (NOC), Uluslararası Voleybol Federasyonu (FIVB) ve van de Velde ile kapsamlı görüşmeler yaptıklarını söyledi ve “O dönemde İngiliz yasalarına göre mahkum edilmişti ve cezasını çekmişti. O andan itibaren, artık Hollanda voleybol camiasına tamamen yeniden entegre olan Steven ile sürekli iletişim halinde olduk" şeklinde konuştu.

Tecavüzden hüküm giyen Van de Velde ise 2018'de Hollanda’daki ulusal yayın kuruluşu NOS'a şu açıklamayı yapmıştı: "Yaptığım şeyi yaptım. Bunu geri alamam, bu yüzden sonuçlarına katlanmak zorunda kalacağım. Elbette yargılayabilirsiniz. Bu benim hayatımın en büyük hatası."

Tepkiler dinmedi

Son olarak Paris Olimpiyat Komitesi, Steven Van De Velde’nin Olimpiyat Köyü’nde kalmamasına ve basına konuşmamasına karar verdi ancak Olimpiyatlar’da yarışabilecek. Ancak bu karar tepkileri dindirmedi ve olimpiyatlardan diskalifiye edilmesi için açılan imza kampanyası hızla büyümeye devam ediyor.

Kampanya change.org/OlimpiyatlardaTecavuzcuİstemiyoruz adresinde.