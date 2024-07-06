Bozkurt dönüp dolaşıp karşılarına dikildi! Büyük bir şok etkisi yaşadıkları kesin

Kurtuluş Tayiz, Türk Milli Takımı oyuncusu Merih Demiral’ın Avusturya maçında yaptığı Bozkurt işaretinin oluşturduğu atmosferi ele aldı. Bu işaretin, Türkiye’nin başarısını hazmedemeyen kesimler tarafından kriminalize edilmeye çalışıldığını belirten Tayiz, Bozkurt işaretinin Türk milliyetçiliğini simgelediğini ve MHP’nin popülaritesini artırdığını vurguladı. Yazar, muhalefetin milliyetçilik anlayışını eleştirerek, MHP’nin milliyetçiliğinin daha kapsayıcı olduğunu ifade etti. Tayiz, Akşam gazetesindeki yazısında şunları kaydetti:

"İşaretler, simgeler önemli. Bir siyasi partiye, bir milliyete, bir ülkeye de ait olabilir ya da farklı aşırıcı gruplara.

Bozkurt işareti her ne kadar siyasi bir parti olarak MHP'yle özdeşleşmişse de genelde Türk milliyetçiliğini çağrıştırır. Hemen hemen bütün partilerin programında bu milliyetçilik vardır.

Ayrıca siyasi partilerin çoğu bu simge işaretini zaman zaman kullanıyor. Aşırıcı bir simge değil, aksine kapsayıcılık olsun diye tercih edilir. Kimi grupların aşırıcı anlam yüklemesi de bu gerçeği değiştirmez.

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Peki bu gürültü patırtı nereden ve niye çıktı?

Bu sorunun cevabı bizi içinden geçtiğimiz siyasi çalkantıları doğru kavramaya götürür.

Sahalarda bugüne kadar değişik onlarca mesaj içeren hareket gördük. Neden ve niye yaptıklarını çok anlayamasak da bu hareketler sporun rengi olarak yorumlandı.

Fakat nedense Türk Milli Takımı'nın başarısından sonra yapılan Bozkurt işareti hem dışarıda hem içeride "sorun" olarak görüldü.

Milli takım oyuncusu Merih Demiral'ın Avusturya'yı mağlup eden golü attıktan sonra yaptığı bu işareti kriminalize eden bir propaganda devreye sokuldu.

Bunda Türkiye'nin başarısını hazmedememenin etkisi şüphesiz bulunuyor; fakat, daha can alıcı kısmı, bir süredir kriminalize ederek iktidar denkleminin dışına atmaya çalıştıkları MHP'nin, hiç beklemedikleri bir anda, milli takımın başarısıyla birleşen Bozkurt işaretiyle dönüp dolaşıp karşılarına daha güçlü bir popülerlikle dikilmesi. Büyük bir şok etkisi yaşadıkları kesin.

Güçten düşürmeye, küçültmeye, kriminalize ederek kitleleri uzak tutmaya çalıştıkları MHP, milli gol sevinciyle sahalarda büyük bir sempati topladı.

Dışarıyla içerinin bağlantısını bu ortak Bozkurt karşıtlığında yakalıyoruz. MHP'yi siyasi denklemin dışına itmeye çalışırken daha da büyüyerek karşılarına çıktığını gördüler. Aslında MHP, milliyetçiliği devletin birliğini, milletin beraberliğini sağlamak için kullanıyor; oysa muhalefetin arkasına aldığı milliyetçilik türü ülkeyi ayrıştırma amacına matuf, ırkçı bir nitelik taşıyor. Muhalif milliyetçilik hem yabancı düşmanlığını hem dindar karşıtlığını körüklüyor; MHP milliyetçiliği aksine yabancılara merhameti, sağduyuyu, sabrı, din kardeşliğini öne çıkarıyor. Bozkurt işaretini eleştirenlerin terör örgütünün siyasi uzantısıyla ittifak ortağı olduğunu ve ırkçı faşist Zafer Partisi'yle masaya oturup onlara makam mevki dağıttığını ne çabuk unuttuk?"