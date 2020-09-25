"Bozkırın Tezenesi" Neşet Ertaş Kırşehir'de müzikli söyleşiyle anıldı

KIRŞEHİR (AA) - "Bozkırın Tezenesi" olarak bilinen halk ozanı Neşet Ertaş, vefatının 8. yılında Kırşehir'de müzikli söyleşiyle anıldı.

Neşet Ertaş Kültür Sanat Merkezi'nde gerçekleştirilen program öncesinde fuaye alanında "Bozkırın Tezenesi Neşet Ertaş" yağlı boya resim sergisinin açılışı gerçekleştirildi.

Ardından Muharrem Ertaş Salonu'nda müzikli söyleşi başladı.

Program öncesinde konuşan Kırşehir Valisi İbrahim Akın, abdallık geleneğinin en önemli temsilcisi, bozlak ve türkülerin usta yorumcusu Neşet Ertaş'ın müziğe ömrünü adadığını, sesi, sazı ve mütevazı duruşu ile insana verdiği değerle halkın büyük sevgisini kazandığını söyledi.

Anadolu insanın sevicisini, acısını dile getirmesi ve duygularına tercüman olması nedeniyle de birçok insanın onun müziğinde kendinden parça bulduğunu vurgulayan Akın, şunları kaydetti:

"Kırşehir'in UNESCO Yaratıcı Şehirler Ağına müzik dalında dahil olmasında Neşet Ertaş ve babası Muharrem Ertaş'ın büyük payı vardır. Bu da Neşet Ertaş'ın doğup büyüdüğü bu topraklarda ne denli özdeşleştiğinin, ilimizin ve kültürümüzün tanıtımına ne denli katkı sağladığının en güzel ispatıdır. İnanıyorum ki Neşet Ertaş, hayat verdiği bozlak ve türkülerle milletimizin gönlünde sonsuz kadar yaşayacak, kültürümüze vermiş olduğu hizmetler hiçbir zaman unutulmayacaktır."

Kırşehir Belediye Başkanı Selahattin Ekicioğlu da Neşet Ertaş'ın babasından aldığı emaneti, kültürü, evrensel düzeye çıkarmayı başardığını belirtti.

Kırşehir'in Anadolu abdallık geleneğinin merkezi olduğunu ifade eden Ekicioğlu, "Ustalarımız ile birlikte bu kültürü özünden hiç sapmadan geleceğe en iyi şekilde aktarmak için çalışacağız. Neşet Ertaş, sözleri, türküleri ve bozlaklarıyla sonsuza kadar yaşayacaktır." diye konuştu.

Konuşmalarına ardından Gürsel Seçilmiş'in sunumu ve Adnan Yılmaz'ın moderatörlüğünde gerçekleştirilen söyleşi de Ahi Evran Ünversitesi'nden Prof. Dr. Selahaddin Bekki, yazar Halit Mutlu, ozanlık, abdallık geleneği ile Neşet Ertaş'ın yaşantısından kesitler sundu.

Abdallık geleneğinden gelen Burhan ve Birol Ertaş, Adem Göçer ve Emre Altaş da Neşet Ertaş'a ait bozlakları ve türküleri seslendirdi.

Programa katılan izleyiciler türkülere eşlik ederken, çok sayıda vatandaşın programı cep telefonlarıyla çekerek sosyal medya hesapların paylaştıkları görüldü.

Türk Halk Müziği'ne dillerden düşmeyen eserler kazandıran ve İzmir'de 25 Eylül 2012'de hayatını kaybeden Neşet Ertaş'ın cenazesi, memleketi Kırşehir'de defnedilmişti.