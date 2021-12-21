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Eğitim Bozkır yarın okullar tatil mi 22 Aralık Çarşamba | Konya Bozkır okullar tatil mi?
Eğitim

Bozkır yarın okullar tatil mi 22 Aralık Çarşamba | Konya Bozkır okullar tatil mi?

22 Aralık Konya okullar tatil olacak mı? Konya’da kar yağışı etkisini sürdürüyor. Bazı ilçelerde iki gün eğitim öğretime ara verildi. Bozkır’da yaşayan öğrenciler ise yarın yani 22Aralık Çarşamba günü okulların tatil olup olmayacağını araştırmaya başladı. Peki, Konya yarın okullar tatil mi?

Yeniakit Publisher
2021-12-21 17:38:00 -
Bozkır yarın okullar tatil mi 22 Aralık Çarşamba | Konya Bozkır okullar tatil mi?

Konya’da günlerdir kar yağışı etkisini sürdürüyor. Hava sıcaklığının bir hayli düştüğü Konya’da bazı ilçeler için buzlanma uyarılarında bulunuluyor. Konya’da Beyşehir ve Hüyük’te okullar 22 Aralık Çarşamba günü tatil edildi. Peki, Bozkır’da da okullar tatil mi?

Bozkır yarın okullar tatil mi 22 Aralık Çarşamba | Konya Bozkır okullar tatil mi?

Konya Bozkır'da kar etkisini sürdürüyor. 22 Aralık Çarşamba günü ilçede sıcaklığın -10 civarında olması bekleniyor. İlçede okulların tatil edilip edilmeyeceğine ilişkin ise henüz bir açıklama yapılmadı. Konu hakkında açıklama yapıldığında haberlerimizde yer vereceğiz.

Hüyük yarın okullar tatil mi 22 Aralık | Konya Hüyük okullar yarın tatil mi?
Hüyük yarın okullar tatil mi 22 Aralık | Konya Hüyük okullar yarın tatil mi?

Eğitim

Hüyük yarın okullar tatil mi 22 Aralık | Konya Hüyük okullar yarın tatil mi?

 

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