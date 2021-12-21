Konya’da günlerdir kar yağışı etkisini sürdürüyor. Hava sıcaklığının bir hayli düştüğü Konya’da bazı ilçeler için buzlanma uyarılarında bulunuluyor. Konya’da Beyşehir ve Hüyük’te okullar 22 Aralık Çarşamba günü tatil edildi. Peki, Bozkır’da da okullar tatil mi?

Bozkır yarın okullar tatil mi 22 Aralık Çarşamba | Konya Bozkır okullar tatil mi?

Konya Bozkır'da kar etkisini sürdürüyor. 22 Aralık Çarşamba günü ilçede sıcaklığın -10 civarında olması bekleniyor. İlçede okulların tatil edilip edilmeyeceğine ilişkin ise henüz bir açıklama yapılmadı. Konu hakkında açıklama yapıldığında haberlerimizde yer vereceğiz.