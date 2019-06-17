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Bozdoğan ilek pazarı canlandı

Aydın’da incir sezonunun yaklaşmasıyla birlikte, döllenmeyi sağlayarak ürünün kalitesini artıran ilek piyasasında hareketli günler yaşanmaya başladı.

17 Haziran 2019 Pazartesi 10:01
Bozdoğan ilek pazarı canlandı

Aydın’da incir sezonunun yaklaşmasıyla birlikte, döllenmeyi sağlayarak ürünün kalitesini artıran ilek piyasasında hareketli günler yaşanmaya başladı.



İncir sezonu öncesi yaklaşık 40 gün süren ilek alım satımı Bozdoğanlıların önemli bir gelir kaynağı. İncirlerin kendini ağaçta göstermesi ile canlanan ilekpazarı, dar gelirli vatandaşlar için önemli ek gelir kaynağı oluşturuyor. Hafta içerisinde İncirlerin kendini ağaçta göstermesi ile başlayan top alım satımı, vatandaşın yüzünü güldürürken ilk günde 5 TL müşteri buldu. 8 liraya kadar yükselen fiyatlar, geçtiğimz hafta 2 ila 5 lira seviyelerine düşmesine rağmen talebin artmasıyla birlikte tekrar 5 ila 10 lira arasında değişen fiyatlara yükseldi. İleklerin ağaçlara asıldığı kovan sapının da bağı 2-3 TL’den alıcı bulunuyor.



Bozdoğan iğleğinin sağlıklı ve sineğinin bol olduğunu söyleyen üreticiler, ilek sezonunun iyi geçeceğini ümit ederlerken, ileğin en iyisini Bozdoğanlıların yetiştiğini iddia ediyor. Bozdoğan ileğinin ilçe dışında çok arandığı belirtilirken; son yıllarda çevre ilçelerden gelen alıcılarda azalma görülüyor. Bursa, Ödemiş, Kiraz, Beydağ, İncirliova, Germencik ve Buharkent ilçelerinden de alıcılar geliyor. Sezon başında 8-10 lira seviyelerinde olan ilek fiyatları, piyasadaki arz talep dengesi nedeniyle 2 ila 5 lira arasında değişiyor.



Bozdoğan ileğinin özellikleri;


Bozdoğan ileği; 7 ya da 10 gün dayanır, sinek ile birlikte toz vardır. Bu iğlek hastalık taşımaz, asılı kaldığı süre içinde sinek çıkarır. Bozdoğan ileği “taşlık” cinsindendir, kaliteli olup, başka yerlerde yetişmez. Zamanında gelişir, bahçecileri zor duruma sokmaz. Asıldığı incir ağacının meyvesi tatlı, çekirdekleri iri taneli olur. Verimi yüzde 50, 60 oranında artırır. Nisan ve Mayıs aylarında toplanırsa tatlısı yapılır.

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Haber Tarihi: 17 Haziran 2019 Pazartesi 10:01
  1. doğa

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