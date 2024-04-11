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Siyaset Bozdağ'dan seçim açıklaması: Birinci önceliğimiz...
Siyaset

Bozdağ'dan seçim açıklaması: Birinci önceliğimiz...

Yeniakit Publisher
2024-04-11 15:00:00 - 2024-04-11 15:02:26
Bozdağ'dan seçim açıklaması: Birinci önceliğimiz...

AK Parti Şanlıurfa Milletvekili ve TBMM Başkanvekili Bekir Bozdağ, "Sandıkta milletimizin bize verdiği mesajları dosdoğru okuyup gereğini yapmak, bundan sonra bizim birinci önceliğimizdir." dedi.

AK Parti Şanlıurfa Milletvekili ve TBMM Başkanvekili Bekir Bozdağ, AK Parti Şanlıurfa İl Başkanlığı tarafından bir restoranda düzenlenen bayramlaşma törenine katıldı.

Bozdağ, burada yaptığı açıklamada, tüm Müslümanların Ramazan Bayramını tebrik etti.

Şanlıurfalıların iki bayramı bir arada kutladığına dikkati çeken Bozdağ, bugün aynı zamanda kentin düşman işgalinden kurtuluşunun 104'üncü yıl dönümü olduğunu hatırlattı.

Başta Gazze ve dünyanın dört bir yanındaki Müslümanlara uygulanan zulümlerin son bulmasını bayram vesilesiyle temenni ettiğini vurgulayan Bozdağ, şöyle devam etti:

"AK Parti teşkilatları olarak seçim sonuçlarını değerlendirmeyi sürdürüyoruz. Sandıkta milletimizin bize verdiği mesajları dosdoğru okuyup gereğini yapmak, bundan sonra bizim birinci önceliğimizdir. Milletimizin verdiği mesajlar doğrultusunda yol haritamızı belirleyerek yolumuza devam edeceğiz. Şanlıurfa, AK Parti'mizin güçlü olduğu bir yer. Bu seçimlerde elde edilen sonuçlar da bu gücün korunduğunu gösteriyor. İnşallah yeni dönemde bu gücü daha da artırmak milletimizle daha ileri düzeyde buluşmak ve onlarla yol yürümek için yapılması gerekenleri büyük bir titizlikle ve doğru tercihlerle yapmaya devam edeceğiz."
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