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Gündem Bozcaada’da feribot seferlerinin çoğu iptal edildi!
Gündem

Bozcaada’da feribot seferlerinin çoğu iptal edildi!

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Bozcaada’da feribot seferlerinin çoğu iptal edildi!

Olumsuz hava koşulları nedeniyle Çanakkale’nin Bozcaada ilçesinde yarın düzenlenmesi planlanan bazı feribot seferleri iptal edildi.

Çanakkale Boğazı ile adalar hattında yolcu ve araç taşımacılığı yapan Gestaş Deniz Ulaşım A.Ş., Kuzey Ege Denizi’ndeki olumsuz hava şartları nedeniyle Geyikli-Bozcaada hattında yarın yapılması planlanan bazı feribot seferlerinin iptal edildiğini duyurdu. Buna göre; Geyikli-Bozcaada hattında Geyikli’den saat 08.00 ve 11.00, Bozcaada’dan ise saat 07.00 ve 10.00 seferlerinin yapılacağı diğer planlı tüm seferlerin ise olumsuz hava şartları nedeniyle iptal edildiği duyuruldu.

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