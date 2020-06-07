  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel

Bozcaada feribot seferleri her gün yapılacak

Yeni tip koronavirüs tedbirleri kapsamında, daha önce haftada 3 güne çıkarılan Bozcaada-Geyikli feribot seferlerinin, her gün yapılması kararlaştırıldı.

Yeniakit Publisher
2020-06-07 16:25:00 -
Bozcaada feribot seferleri her gün yapılacak

Çanakkale Boğazı ile adalar hattında deniz ulaşımını sağlayan GESTAŞ AŞ'den yapılan açıklamaya göre, Bozcaada-Geyikli arabalı vapur seferlerinin, İlçe Hıfzıssıhha Kurulu kararıyla haftanın her günü yapılmasına karar verildi.

Yarın başlayacak yeni tarife doğrultusunda seferler, Bozcaada-Geyikli hattında 07.15, 10.00, 14.00 ve 18.00, Geyikli-Bozcaada güzergahında da 08.00, 11.00, 15.00 ve 19.00 saatlerinde yapılacak.

 

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 4 katlı bina
Satılık 4 katlı bina

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı