Bozbey’den Karacabey çıkarması

Bursa’nın Karacabey ilçesinde aday tanıtım toplantısına katılan Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mustafa Bozbey, 31 Mart’tan sonra Karacabey’in de gülümseyeceğini söyledi.

Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mustafa Bozbey, Karacabey’de temaslarda bulundu. Millet İttifakı İYİ Parti Karacabey Belediye Başkan Adayı Ayhan Tayfur’un aday tanıtım toplantısına katılan Mustafa Bozbey’e CHP Karacabey İlçe Başkanı Süleyman Tuğ, İYİ Parti Karacabey İlçe Başkanı Erdem Uğur ve MHP eski Bursa Milletvekili Necati Özensoy eşlik etti. Bozbey, “Sosyal projelerle kadınlara, gençlere, engelli fertlere yönelik çalışmalarımız var. Dayanışma ve destek içinde yeni projelerimizle geliyoruz. İnanın çok iyiyiz. Biz öndeyiz. Herkes şunu bilsin, biz şu anda önde gidiyoruz. Ayhan Başkan’a da herkesin oyunu istiyoruz. Biz kimseyi ötekileştirmiyoruz. Biz insanların oylarını istiyoruz. Bursa’nın tamamının oylarına talibiz" dedi.

Karacabey’in çok özel bir yer olduğunun altını çizen Mustafa Bozbey şöyle devam etti:

"Toprağı verimli. Burada ne ekersen onu biçersin. Tarım çok önemli. Fabrikaları, harası da var tabii. Ama çiftçimiz ne durumda? Burada kooperatifler kurarak, yerelde tarımsal kalkınmayı sağlayacağız. İzmir’de örneği var. Biz Büyükşehir Belediyesi olarak ilçelerde üretime destek verip, vatandaşı destekleyerek kazanmalarını sağlayacağız. Ulaşım çok pahalı biliyoruz. Otopark sorunu var. Sorunu oluşturan taraflarla bir araya gelip sorunları ortadan kaldıracağız. 20 yılda yaptıklarımız ortada. Bir 20 yıl daha Allah izin verirse Bursa’da yaparız.”

Karacabey’in, değerlerini ortaya çıkaramadığını ifade eden Bozbey, "Denize kıyınız var ama sosyal, sportif ve kültürel amaçlı yararlanamıyorsunuz. Göl de kullanılmıyor. Gölün etrafını tamamen bisiklet yolu olarak projelendireceğiz. Burada bir Leylek Köyü vardı. Onu kim Leylek Köyü yaptı? Biz Karacabey’in adını Nilüfer’den duyurduk. Şu an aynı şekilde devam ediyor mu? Leylek Köyü Avrupa’da iyi tanınıyordu. Bizden aldılar. ‘Biz yapacağız’ dediler. Ama yapılanları gördük. Ama 31 Mart’tan sonra biz üstleneceğiz. Leylek Köyü yine eski haline gelecek. Karacabey’i Nilüfer gibi yapmamız lazım. Hatta daha üstün özellikleri var. Longoz ormanları, gölü, denizi var. Allah Karacabey’e her şeyi vermiş. 31 Mart’tan sonra Karacabey gülümsemeye başlayacak” şeklinde konuştu.

Bozbey, ayrıca bölgede depolama ve paketleme tesisleri de kurarak tarıma katkı sağlayacaklarını da vurguladı. Tanıtım toplantısının ardından Mustafa Bozbey’in katılımı ile Karacabey Belediye Başkan Adayı Ayhan Tayfur’un seçim ofisinin açılışı da gerçekleştirildi.