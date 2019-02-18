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Bozbey: "Kültürel varlığımızı devam ettirmek istiyoruz"

Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mustafa Bozbey, Bursa’daki Erzurumlular ile buluştu.

18 Şubat 2019 Pazartesi 15:08
Bozbey: "Kültürel varlığımızı devam ettirmek istiyoruz"

Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mustafa Bozbey, Bursa’daki Erzurumlular ile buluştu. Dört ayrı derneği ziyaret eden Bozbey, Nilüfer’deki Arasta Projesi hakkında bilgi vererek“Dünyada örnek bir projeyi gerçekleştiren yönetici olarak bu kültürel varlığımızı devam ettirmek istiyoruz” dedi.


Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mustafa Bozbey, kentteki hemşehri derneklerini ziyaret ederek tavsiye ve fikirlerini almaya devam ediyor. Bozbey bu defa Bursa’da yaşayan Erzurumlular ile biraraya geldi. Emek Mahallesi’nde bulunan, Erzurum Oltu ilçesinin Derebaşı, Gölçedere, Elmadüzü ile Sülünkaya köylerinin Kültür Yardımlaşma ve Dayanışma Dernekleri’ni ayrı ayrı ziyaret eden Bozbey, Erzurumlular ile keyifli sohbetler gerçekleştirdi. Ziyaretlerde kent yönetimine ilişkin düşüncelerini paylaşan Mustafa Bozbey, Erzurumlular’ın da fikirlerini dinledi.


“Yöresel derneklerimizin sorunlarını iyi bilen biri olarak buradayım” diyen Bozbey şöyle devam etti:


“Hemşehri derneklerimizi aynı çatı altında toplayan Arasta projemiz çok önemli bir barış projesidir. Anadolu Arastası Turizm Geliştirme Kooperatifi çatısı altında 81 ilin yaşayan evleri yer alıyor. Aynı mimarisiyle, hikayesi olan evleri yapıyoruz orada. Hemşehri derneklerini orada toplanacak, orada aynı zamanda arasta ticari alanları oluşturuyoruz. Dünyada örnek bir projeyi gerçekleştiren yönetici olarak bu kültürel varlığımızı Bursa’nın tamamında yaşatmakistiyoruz.”


Vatandaşlar da Emek Mahallesi’nde su sorunu yaşadıklarını ve çeşmeden akan suyun kullanılamaz olduğunu söyledi. Vatandaşın bu sorununu iletmesi üzerine deBozbey, "Kentin merkezinde olan bir bölgede su sorunu yaşanıyorsa başka bir şey. Su haktır, hemşehrilik hakkıdır. Ulaşım da aynı şekilde haktır. Bunları vatandaşlarımız ucuza ve sağlıklı bir şekilde kullanmak zorundadır. Emek Mahallesi’nde su ile ilgili incelemelerimizi yapacağız" diye cevap verdi.


Emek çevresinde ulaşım sorunu ve kentsel dönüşüm sıkıntıları yaşandığını ifade eden Mustafa Bozbey, her zaman insan ölçekli insanı önde tutan bir anlayışla çalıştıklarını vurguladı. Bozbey şöyle devam etti:


“Eğer burada bir kentsel dönüşüm yapılacaksa, bir proje uygulanacaksa, mahalleliye ve paydaşlarına sorulmuyorsa o hizmetin hayrı olmaz. Ama soruluyorsa, bir araya gelip herkes fikrini söylüyorsa en doğru hizmet ortaya çıkmış olur. Nilüfer’de biz bunu yaptık ve Nilüfer’deki başarımızın sırrı aslında burada yatıyor. Şimdi Bursa’nın ve Bursalıların adayı olarak Allah utandırmasın sizlerin desteğine ihtiyacımız var. İnşallah 31 Mart’tan itibaren sizlerin bulunduğu, yaşadığı alanlarda sizleri mutlu edecek, sosyal, kültürel, sportif ve birçok alanda projeleri hayata geçirecek, insan öncelikli, eşit hizmet anlayışıyla, hizmetlerimizi her yere aynı şekilde sunmayı hedefliyoruz” diye konuştu.


Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mustafa Bozbey, Erzurum Oltu Sülünkaya Kültür ve Yardımlaşma Derneği’nde ocağın başına geçerek önce ustasından cağ kebabın nasıl kesileceğini öğrendi ardından da cağ kebap kesti. Erzurum Oltu Sülünkaya Kültür ve Yardımlaşma Derneği Başkanı Öner Alkan da Bozbey’e Oltu taşından yapılmış tespih hediye etti.

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Haber Tarihi: 18 Şubat 2019 Pazartesi 15:08
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