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Bozbey: "İznik’te üretimi ve turizmi artıracağız"

İznik’te aday tanıtım toplantısına katılan Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mustafa Bozbey, “İznik, havasıyla, toprağıyla, doğasıyla, tarihiyle çok güzel bir yer.

17 Şubat 2019 Pazar 18:18
Bozbey: "İznik’te üretimi ve turizmi artıracağız"

İznik’te aday tanıtım toplantısına katılan Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mustafa Bozbey, “İznik, havasıyla, toprağıyla, doğasıyla, tarihiyle çok güzel bir yer. Ancak İznikli perişan halde. İznikli değişime hazır. Sorunları çözecek, üretimi ve turizmi artıracak bir anlayışla geliyoruz” dedi.


Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mustafa Bozbey, Millet İttifakı İYİ Parti İznik Belediye Başkan Adayı Kenan Karakaş’ın aday tanıtıp toplantısı için gittiği İznik’te coşkuyla karşılandı. İznik’teki temaslarına CHP İznik İlçe Başkanlığı ile İYİ Parti İznik İlçe Başkanlığı’nı ziyaret ederek başlayan Mustafa Bozbey’e, hem partililer hem vatandaşlar büyük ilgi gösterdi. İYİ Parti İznik Belediye Başkan Adayı Kenan Karakaş’la birlikte İznik esnafını da ziyaret eden Bozbey, hayırlı işler dileklerinde bulundu.


Aday tanıtım toplantısının yapılacağı salona geçen Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mustafa Bozbey’i burada Mehter Takımı karşıladı. “İzmir Marşı” ve “Hücum Marşı” çalan Mehter Takımı’na, alanı dolduran yüzlerce kişi de eşlik etti. İznik Belediye Başkan Adayı Kenan Karakaş’ın aday tanıtım toplantısına, İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Kamil Erozan, İYİ Parti Bursa Milletvekili İsmail Tatlıoğlu, İYİ Parti Bursa İl Başkanı Yahya Bahadır, CHP İznik İlçe Başkanı Sadullah Eşiyok, İYİ Parti İznik İlçe Başkanı Hilmi Dükkancı, Yenişehir Belediye Başkan Adayı Ercan Özel ve çok sayıda İznikli katıldı.


Nilüfer Halk Dansları Topluluğu da, program öncesi dans gösterisiyle geceyi şenlendirdi.


Salonu tıklım tıklım dolduran vatandaşlara seslenen Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mustafa Bozbey, İznik’in önemine ve değerlerine vurgu yaptı. “İznik havası, tarihi, doğası ve toprağıyla inanılmaz güzel bir yer” ifadelerini kullanan Bozbey, “Ama maalesef İznikli perişan. İznik’in değerlerini üretime döndürecek, turizmi artıracak, tesisleri hizmete açıp turizme kazandıracak ve sorunları ortadan kaldıracak bir anlayışla geliyoruz. İznikli değişime hazır” şeklinde konuştu.


İznik’in tanıtımı, İznikli’nin yaşam standartlarının yükselmesi için turizmi canlandıracaklarını belirten Bozbey, Kültür ve Turizm Bakanlığı’yla birebir iletişim halinde olacaklarını söyledi. Tarihi değerlerin korunması gerektiğine dikkat çeken Bozbey, şöyle devam etti:


“Amacımız, burada tarihe saygı duymak, aynı zamanda da turizm maksatlı kullanmak. Biz, değerlerimize, kültürümüze sahip çıkarak, turistlerin İznik’e gelmesini sağlayacağız. İznik ve İznikli kazanacak. Biz, ne kadar korursak, İznik’in geleceği teminat altında olur. Allah aşkına tarihi değerleri yıpratmayın. İznikli’nin tarihine sahip çıkması lazım. Onları tahrip etmeye çalışanların karşısında durun.”


İznik Gölü’nün hak ettiği değere kavuşamadığını ifade eden Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mustafa Bozbey, İznikliler’in de gölden faydalanamadığına dikkat çekti. Bozbey, “Çok güzel bir göle sahipsiniz. Gölün kenarında gidebileceğiniz sosyal tesis var mı? Gölün çevresinde bisiklet yollarını, sosyal tesisleri hep beraber gerçekleştireceğiz. Göl kenarında Karayolları’na ait bir tesis var. Kum çakıl deposu olarak kullanılıyor. Orası İznikliler’in sosyal tesisi olsa, orada düğün salonu ya da bu tür tesisler olsa, hem İznikliler hem gelen ziyaretçiler kullansa ne kadar güzel olur değil mi. Bunu da yine Kenan başkanımız ile birlikte yapacağız” şeklinde konuştu.


Çiftçiyi de destekleyerek tarımda üretimi artıracaklarını söyleyen Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mustafa Bozbey, “Tarım kooperatiflerine destek vererek, üretimi artıracağız. Üreticinin girdisi düşük olsa, tarlasını bir gün boş bırakmaz. Biz, bu desteği vereceğiz” şeklinde konuştu.


Buluşmada, İznikli vatandaşlar da Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mustafa Bozbey’den beklentilerini dile getirdi. Bir vatandaşın “Kültür sanat ve spor faaliyetlerinde biz kangrendeyiz. Bu konuda sizden söz istiyorum” demesi üzerine Bozbey, “Sosyal, kültürel ve spor tesisleri, bizim mutlak projelerimiz arasında. Bunları birlikte gerçekleştireceğiz” diye konuştu.


İznik’i, muhtarlar ve İznikliler’le birlikte yönetmeye talip olduklarını belirten İznik Belediye Başkan Adayı Kenan Karakaş da, tarafsız ve adaletli bir yönetim sergileyeceklerini söyledi. Karakaş, İznik’in tarihi ve doğasını koruyacağına, İznik’i turizm merkezi yapacağına ve İznik Spor’a destek vereceğine söz verdi.

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Haber Tarihi: 17 Şubat 2019 Pazar 18:18
  1. kültür
  2. doğa
  3. sergi

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