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Bozbey esnafla buluştu

Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mustafa Bozbey, Osmangazi ilçesinde esnaf ve vatandaşları ziyaret etti.

17 Mart 2019 Pazar 14:05
Bozbey esnafla buluştu

Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mustafa Bozbey, Osmangazi ilçesinde esnaf ve vatandaşları ziyaret etti. Bozbey, yaşanabilir bir Bursa’yı birlikte oluşturmak için 31 Mart yerel seçimlerinde destek istedi.


CHP’li Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mustafa Bozbey, seçim çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Sık sık esnaf ve vatandaşlarla bir araya gelen Mustafa Bozbey, hem kente dair yaşanan sorunları ilgiyle dinliyor hem de 31 Mart’tan sonra Bursa’yı gülümsetecek proje önerilerini paylaşıyor. Cumartesi gününün büyük bir bölümünü Osmangazi ilçesinde vatandaşlarla geçiren Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mustafa Bozbey, Bağlarbaşı Pazar Alanı’nı ziyaret ederek esnafa hayırlı işler diledi. Bozbey bir ara tezgahın başına geçerek, mandalina sattı. Alışveriş yapan vatandaşlarla da sohbet eden Bozbey, 31 Mart yerel seçimlerinde destek istedi.


Bozbey daha sonra Gülbahçe ve Başaran mahallelerinde esnaf ve vatandaşlarla buluştu. Gülbahçe’den Başaran Mahallesi’ne kadar esnaf ve kıraathaneleri tek tek gezen Bozbey’e vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. Bozbey, Gülbahçe Mahallesi’ndeki ziyaretleri sırasında ilginç bir olayla karşılaştı. Bir esnaf, kendisini ziyaret eden Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mustafa Bozbey’e, müşterileri arasında 31 Mart yerel seçimleri için bir anket yaptığını belirtti. Yaptığı ankete göre Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mustafa Bozbey’in önde olduğunu belirten Gülbahçe esnafı, sonuçları da Bozbey ile paylaştı. Esnafa teşekkür eden Bozbey, “Hep birlikte başaracağız” dedi.


Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mustafa Bozbey, günün yoğunluğunu Ağrı İli ve İlçeleri Derneği’nin düzenlediği Birlik, Beraberlik ve Dayanışma Gecesi’ne katılarak attı. Bozbey, gecede Ağrılılar’ın yoğun alkış ve desteğiyle karşılandı. Etkinliğe katılanlarla birlikte halay çeken Bozbey, yaşanan coşkuya da ortak oldu.


Bursa’nın yüzünü gülümsetmek için yola çıktıklarını belirten Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mustafa Bozbey, “Allah’a şükür kimseyi ötekileştirmeden 20 yılda çocuklara, gençlere, kadınlara, yaşlılara, engelli bireylere ve her yaştan insana yönelik birçok proje hayata geçirdik. Derneklerimizle de çok çalışmalar yaptık.İnsan odaklı projelerimizle Nilüfer, Bursa’nın merkezi oldu. En kötü gününüz güzellikler içinde olsun” diye konuştu.


Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mustafa Bozbey gecede, İshakpaşa Sarayı’nın fotoğrafının yer aldığı tabloyu da, açık artırmayla satın aldı. Bozbey, Bursa Ağrı İli ve İlçeleri Derneği Başkanı Erhan Öztürk ile birlikte derneğe katkı veren kişilere de teşekkür plaketi verdi.

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Haber Tarihi: 17 Mart 2019 Pazar 14:05
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