0553 313 94 23

Bozbey: Esnaf müşterinin yakınında olmalı

Osmangazi’nin Yeşilova ve Altınova mahallelerindeki esnafla buluşan Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, “31 Mart sonrası sizlerle konuşarak, küçük bir sanayi sitesi oluşturup, esnafımızı müşterilerinin yakınında bir konuma kavuşturma arzusundayız” dedi.

26 Mart 2019 Salı 12:59
Bozbey: Esnaf müşterinin yakınında olmalı

Osmangazi’nin Yeşilova ve Altınova mahallelerindeki esnafla buluşan Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, “31 Mart sonrası sizlerle konuşarak, küçük bir sanayi sitesi oluşturup, esnafımızı müşterilerinin yakınında bir konuma kavuşturma arzusundayız” dedi.


Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey,Altınova ve Yeşilova mahallelerinde esnafla bir araya geldi. Tek tek esnafı ziyaret eden Mustafa Bozbey‘hayırlı işler’ diledi.Bozbey, esnaf ziyaretinin ardından da CHP Osmangazi Belediye Başkan Adayı Erkan Aydın ile birlikte esnafla kahvaltı yaptı. Ağırlıklı olarakbölgedeki oto tamirci esnafının katıldığı kahvaltıda konuşan Mustafa Bozbey, sorunları yakından bildiğini ifade etti. Bölgede çalışmaları başlatılan ulaşım projelerinin esnafı son derece mağdur ettiğini kaydeden Bozbey, “Bölge halkına danışmadan yapılan projeler sorunları çözmüyor. Yalova Yolu’ndaki T2 Hattı, ve bölgeden geçen Murat Hüdavendigar Bulvarı, halka ve esnafa zarar verdi. Bu projeleri göreve gelince yeniden revize edeceğiz. ‘Nilüfer ve Yıldırım’da küçük sanayi bölgeleri var. Osmangazi’de de bu olmalı’ diye yıllar önce söyledim. Müşteri, yakınındaki esnafa gider. Esnaf her bölgede kurulacak küçük sanayi sitelerinde toplu halde olmalı. 31 Mart sonrası sizlerle konuşarak, bu bölgede bir sanayi sitesi oluşturup esnafımızı müşterilerinin yakınında bir konuma kavuşturma arzusundayız” dedi.


“Herkesi gülümseteceğiz”


Bursa’nın ulaşım sorununun yer altında entegre olan metro sistemiyle çözüleceğini ifade eden Mustafa Bozbey, “Yapılan raylı sistem Bursa’yı ikiye böldü. İzmir, Ankara yolları Çin Seddi gibi bölündü. Tartışmadan, konuşmadan yapılan projelerin sonucu hepimizi etkiliyor. Bursa’daki ulaşım sorunlarını yer altı metro sistemiyle çözeceğiz. Bursa’nın değerlerini ortaya çıkararak tüm halkımızı gülümseteceğiz” şeklinde konuştu.


Bozbey, bölgedeki tamirci esnafının hurdacılarla ilgili sorunlarını da bildiklerini belirterek, en kısa sürede çözeceklerini sözlerine ekledi.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 26 Mart 2019 Salı 12:59
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    İstihdamda "Trakya havası" esti
    1. İstihdamda "Trakya havası" esti
    2. YÖKDİL sonuçları ne zaman açıklanacak?..
    3. Turkcell TV+'ın abone sayısı 3,6..
    4. Profesörün aracı 60 kilometre hızla..
    5. Seyitgazi Yarbasan’da orman yangını
    6. Minik Alperen’in ölümüne ilişkin..
    7. Şirvan’da elektriksiz köy kalmadı
    8. Dünya Tiyatro Günü ne zaman? Dünya..
    9. Kereviz deyip geçmeyin! İşte, sağlıklı..
    10. Tarım ve Orman Bakanı Bekir..
    11. Burhaniyeli yönetmen Çelikbaş, Kazdağı..
    12. Vanlılar Cumhurbaşkanını bekliyor
    13. Özel halk otobüsü işletmecilerine..
    14. Aşırı terleme nasıl geçer? Aşırı..
    15. Almanya'da alarm verildi! Bomba..
    16. Burhaniye engelleri aşıyor
    17. Tarım ve Orman Bakanı Bekir..
    18. Çankaya adayı Türkmen seçim..
    19. (Özel) Türkiye’de nadir görülen..
    20. Adana Demirspor’da hazırlıklar devam..
    21. Adanalı turizmcilere Karadeniz tanıtım..
    22. Hatay’da göçmen kaçakçılığı..
    23. 65 milyon yıllık fosil görenleri..
    24. Konya’da jandarmadan sülük operasyonu
    25. Piyasalarda gün ortası
    26. Aydemir: “Cumhur İttifakı, ecdada vefa..
    27. Feyzioğlu: “Komiser yardımcıları..
    28. Game Of Thrones ne zaman başlayacak? |..
    29. MEDAŞ Sanat Galerisi’nde Ulusal..
    30. CHP'li adaydan büyük skandal: Terörist..
    Erdoğan'ın mitinglerde söylediği şarkıya Kayahan'ın eşinden yorum!
    Erdoğan'ın mitinglerde söylediği şarkıya Kayahan'ın eşinden yorum!
    Erol Olçak'ın eşinden Meral Akşener'e had bildiren paylaşım!
    Erol Olçak'ın eşinden Meral Akşener'e had bildiren paylaşım!
    Uçaklar Venezuela'ya doğru havalandı! 99 askeri personel gönderildi
    Uçaklar Venezuela'ya doğru havalandı! 99 askeri personel gönderildi
    Herkesi ilgilendiriyor! Saat 06:00'dan sonra bunları yapamayacaksınız
    Herkesi ilgilendiriyor! Saat 06:00'dan sonra bunları yapamayacaksınız
    Hamas duyurdu: Ateşkes sağlandı
    Hamas duyurdu: Ateşkes sağlandı

    Günün Karikatürü

    25 Mart 2019
    Kameralardan kaçmadı! Başkan Erdoğan'ı balkondan takip etti
    Kameralardan kaçmadı! Başkan Erdoğan'ı balkondan takip etti
    Mansur Yavaş'a Yazıcıoğlu'nun mezarlığında sert tepki!
    Mansur Yavaş'a Yazıcıoğlu'nun mezarlığında sert tepki!