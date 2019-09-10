0553 313 94 23

“Boyun Kadar Kitap Oku” başvuruları başladı

Nilüfer Belediyesi Kütüphaneleri’nin çocuklara kitap okuma alışkanlığı kazandırmak maksadıyla düzenlediği Boyun Kadar Kitap Oku Projesi’ne ön başvurular başladı.

10 Eylül 2019 Salı 12:49
“Boyun Kadar Kitap Oku” başvuruları başladı

Nilüfer Belediyesi Kütüphaneleri’nin çocuklara kitap okuma alışkanlığı kazandırmak maksadıyla düzenlediği Boyun Kadar Kitap Oku Projesi’ne ön başvurular başladı.


2012 yılından bu yana devam eden “Boyun Kadar Kitap Oku Projesi” bu yıl da çocukları kitaplarla buluşturacak. Çocukların okuma alışkanlığını geliştirmek için düzenlenen proje, 2019-2020 eğitim öğretim yılı başından 30 Nisan 2020 tarihine kadar devam edecek.


Projeye, Nilüfer ilçesindeki devlet okullarının ilköğretim ve ortaöğretim sınıflarında okuyan bütün öğrenciler katılabiliyor. Projeye başvurmak isteyen öğrencilerin,Nilüfer Belediyesi Kütüphaneleri’ne üye olması gerekiyor. Yeni eğitim dönemi ile birlikte başlayan başvurular, 15 Kasım’a kadar devam edecek. Projede yer almak isteyen öğrenciler, müracaat ve özet formunu http://www.nilufer.bel.tr/kutuphane internet sitesinden veya okul idarelerinden alabilirler.


Ön başvuru şartını yerine getirenlerin başvuru belgesi ve özet formlarını son müracaat tarihi olan 30 Nisan 2020 Perşembe gününe kadar Nilüfer Akkılıç Kütüphanesi, Çocuk Kütüphanesi, Üçevler Kütüphanesi, Şiir Kütüphanesi ve Demirci Kütüphanesi’ne teslim etmeleri gerekiyor.


Öğrencilerin okuma keyfini tam olarak yaşabilmeleri için bu yıl okunacak sayfa sayısında üst limit bulunuyor. 2. ve 3. sınıf öğrencilerinin en fazla 7500 sayfa, 4-5-6-7-8. sınıf öğrencilerinin ise en fazla 9500 sayfa okuması bekleniyor.


Kitap okuma kadar, çıkarılacak özetlerin özgünlüğünün önem kazanacağı değerlendirme sürecinde, üst limitten fazla gönderilen özetler kurul tarafından dikkate alınmayacak. Ayrıca, dereceye girebilmek için okunan kitapların en az iki tanesinin kütüphaneden ödünç alınmış olması şartı aranıyor.


İlköğretim ve ortaöğretimde okuyan çocukları “Boyun Kadar Kitap Oku Projesi”ne katılmaya davet eden Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem, başarının yolunun kitap okumaktan geçtiğine dikkat çekerek proje sonucunda, en çok kitap okuyan çocuklara ve okullara ödül verileceğini söyledi.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 10 Eylül 2019 Salı 12:49
  1. kitap

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Aytemiz, Alanyaspor isim sponsorluğunu bu yıl da devam ettirecek
    1. Aytemiz, Alanyaspor isim sponsorluğunu..
    2. Başkan Pekmezci birim müdürleriyle bir..
    3. Erdemi’de Kadın Danışma Merkezi..
    4. İkinci el araç alımlarında 15 günlük..
    5. Ticaret Bakanı Pekcan, ABD Ticaret..
    6. Bağlar Belediyesi’nden kantin ve..
    7. İklim değişikliği şiddetli hava..
    8. Pekcan-Ross ortak basın açıklaması
    9. Bedensel engelli zehir tacirine 27 yıl..
    10. Ortodoks kiliselerinin bölünme süreci..
    11. Çavuşoğlu-Darmanovic ortak basın..
    12. Fizyomer’den Fizyoterapistler günü..
    13. Karaman’da 10 Eylül Dünya İntiharı..
    14. “Boyun Kadar Kitap Oku” başvuruları..
    15. Yol uygulamasında 20 kilogram..
    16. FETÖ'nün "askeri mahrem yapılanması"..
    17. İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa..
    18. Aort anevrizmasında anjiyo tedavisi..
    19. Miniklere özel Okula Dönüş Festivali
    20. Yeniden Refah Partisi Genel Başkan..
    21. Yüzde 50 hibeli tohum desteği için..
    22. Sosyal Konutlar’da noter huzurunda..
    23. Aydın Büyükşehir Belediyesi’nin..
    24. ÖTO’dan yurt dışı faaliyetleri için..
    25. Nilüfer’de hastane alanı için Başkan..
    26. Sahte bandrollü makaron operasyonu
    27. İzmir Körfez Festivali başlıyor
    28. Yedi renkli Eğirdir Gölü’nde muhteşem..
    29. Ödemiş’te şiir gecesi
    30. Misi Lezzet Şenliği’ne hazırlanıyor
    Egemen Bağış'ın eşinden dikkat çeken paylaşım! 'Söylersem yer yerinden oynar'
    Egemen Bağış'ın eşinden dikkat çeken paylaşım! 'Söylersem yer yerinden oynar'
    Ahmet Yenilmez Kaftancıoğlu davasını değerlendirdi: Kurulan tezgah FETÖ'den çok daha tehlikeli
    Ahmet Yenilmez Kaftancıoğlu davasını değerlendirdi: Kurulan tezgah FETÖ'den çok daha tehlikeli
    Bülent Arınç'tan çok konuşulacak 'hainlik' açıklaması: Ahmet Davutoğlu ve Ali Babacan...
    Bülent Arınç'tan çok konuşulacak 'hainlik' açıklaması: Ahmet Davutoğlu ve Ali Babacan...
    Ahmet Davutoğlu cephesinden flaş çıkış: Ortak karara uyacağım ama gidip...
    Ahmet Davutoğlu cephesinden flaş çıkış: Ortak karara uyacağım ama gidip...
    İngiliz Parlamentosu'ndan skandal Türkiye çağrısı!
    İngiliz Parlamentosu'ndan skandal Türkiye çağrısı!

    Günün Karikatürü

    10 Eylül 2019
    Alpay Özalan 8 milyon 948 bin liralık skandala sert çıktı
    Alpay Özalan 8 milyon 948 bin liralık skandala sert çıktı
    Trump'ı onlar da takmadı... S-400'ün kaporasını ödediler!
    Trump'ı onlar da takmadı... S-400'ün kaporasını ödediler!