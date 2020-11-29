'Boyun eğdiler' dedi! 'Stratejik plan' çağrısı

Dünya Müslüman Alimler Birliği Genel Sekreteri Ali Muhyiddin el-Karadaği, 29 Kasım Uluslararası Filistin Halkıyla Dayanışma Günü münasebeti ile yaptığı yazılı açıklamada, Filistin halkına yakın olduğunu söyleyenlerin Filistinlilerden vazgeçtiğini, Kudüs, Mescid-i Aksa ve Filistin'i işgal edenlerle normalleşme anlaşmaları yaparak işgalcilere boyun eğdiğini bildirdi.

Bu anlaşmaların ABD Başkanı Donald Trump'ın emri ile gerçekleştiğini vurgulayan Karadaği, "Gerçek şu ki Filistin davası en karanlık günlerden ve zor koşullardan geçiyor." dedi.

Karadaği, Filistinlilere "birlik olma, anlaşmazlıkları bitirme ve İsrail işgali ile mücadele için stratejik plan yapma" çağrısında bulundu.

Uluslararası Filistin Halkıyla Dayanışma Günü

Birleşmiş Milletler (BM), 73 sene önce 29 Kasım 1947 tarihinde aldığı kararla Filistin'in Yahudi ve Arap olmak üzere ikiye bölünmesine, 1977 ve 1979'da aldığı 2 kararla da aynı günün "Uluslararası Filistin Halkıyla Dayanışma Günü" olarak kutlanmasına karar verdi.

BM, dayanışma günü kapsamında her sene, sivil toplum kuruluşları ve hükümetlerden, Filistin halkıyla dayanışma mesajları yayınlama, toplantılar düzenleme ve film gösterimleri yapma gibi etkinlikler gerçekleştirmesini istiyor.